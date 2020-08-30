Борзаковский доволен результатами легкоатлетов на Кубке России

"Все ребята в кондиции, главное сохранить потенциал команды, и чтобы ребята не теряли соревновательной практики - это архиважно. Хорошо, что они выступают. Стартов не так много, но тем менее практически все ребята принимают участие во всех стартах", - рассказал Борзаковский.

Борзаковский выделил результаты ряда атлетов: "Неплохо выступили Валерий Пронкин, Софья Палкина (метатели молота - прим. ТАСС), Анна Чичерова и Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Катя Конева (тройной прыжок). В преддверии основного чемпионата страны, который пройдет с 7 по 11 сентября, ребята постепенно набирают форму с учетом того, что мы находились в сложнейших условиях пандемии. Считаю, ребята неплохо набирают форму, показали очень неплохие результаты, а к чемпионату России они наберут еще лучшую форму и покажут более высокие результаты".

Борзаковский поблагодарил спортсменов и тренеров за участие в Кубке России: "Могу сказать спасибо вообще за то, что они приезжают на соревнования - знаю, во многих регионах есть проблемы с командированиями в связи с условиями последних месяцев пандемии, многие приезжают за свой счет, выступают в сложнейших условиях".

"В целом я доволен результатами - сезон сложный во всем мире в связи с тем, что нет официальных международных стартов, отменены коммерческие старты, чемпионат Европы, перенесена Олимпиада, поэтому основным стартом сезона будет чемпионат России, и ребята готовятся именно к нему. Подготовка строилась с марта - чемпионат должен был пройти в конце июня, как отборочный к Олимпийским играм. Представьте, что в голове у спортсменов и тренеров, чтобы перестроить всю подготовку и выйти на пик формы к концу сезона, поэтому нужно отдать должное и спортсменам, и тренерам, что готовятся, тренируются, выступают и показывают хорошие результаты", - заключил Борзаковский.