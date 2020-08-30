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Футбол в России

Семин: "Локомотив" допустил большую ошибку, продав Миранчука за символическую сумму

По словам бывшего главного тренера "Локомотива", полузащитник стоит дороже
Юрий Семин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Юрий Семин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" допустил большую ошибку, продав полузащитника Алексея Миранчука перед стартом Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье пресс-служба "Локомотива" объявила о том, что столичный клуб достиг принципиальной договоренности о переходе 24-летнего полузащитника в итальянскую "Аталанту". Трансфер будет завершен, когда Миранчук пройдет медобследование. По информации Sky Sports, "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за переход Миранчука 14,5 млн евро.

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"Странно, что перед Лигой чемпионов все команды укрепляются, а "Локомотив" продает игрока за символическую сумму. Миранчук явно имеет стоимость выше, чем есть. "Локомотив" представляет российский футбол на международной арене в Лиге чемпионов, зарабатывая определенный имидж. Я думаю, что в этот момент продавать Миранчука - большая ошибка", - считает Семин.

"Нужно поздравить "Аталанту" с тем, что она приобрела очень хорошего игрока за маленькую трансферную сумму. Многое зависит от того, как Алексей будет работать. Он - парень талантливый. Вся судьба в его руках", - добавил собеседник агентства.

В новом сезоне полузащитник провел пять матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Миранчук является воспитанником "Локомотива", он выступал в составе главной команды с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач, с 12 забитыми мячами Миранчук стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

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