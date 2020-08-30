Дворкович: сборная России заслуженно выиграла золотые медали шахматной онлайн-олимпиады

"У индийской сборной возникли проблемы с интернетом, которые повлияли на ход финала. Это, к сожалению, неизбежные проблемы, которые сопровождают такой глобальный онлайн-турнир. Проблема с интернетом коснулась не только одной команды. А сегодняшние сбои были не только на шахматных платформах, а затронули и другие сферы", - сказал Дворкович.

Сборная России по итогам двух матчей в финале обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее FIDE приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России заслуженно стала обладателем золотых медалей Всемирной шахматной онлайн-олимпиады - решение разделить победу с индийской командой принято из-за глобальных сбоев в интернете, повлиявших на ход финала. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Конечно, мы рассчитывали, что будет определен один победитель - это же не фестиваль, а спорт, но в той ситуации, которая сложилась - индийцы подали апелляцию, обосновав свою позицию тем, что сбои интернета носили глобальный характер", - добавил президент FIDE.

По словам Дворковича, операционный комитет не смог единогласно определиться с решением о победителе, поэтому итоговое слово было за ним. "В правилах записано, что я, как президент FIDE, должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоятельства, учитывая, что первый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя сети, принял решение присудить золотые медали финалистам", - заявил Дворкович.

"Можно долго рассуждать о справедливости решения. Как болельщик команды России, я признаю, что она заслужила золото и его выиграла в честной борьбе", - подытожил глава FIDE.

О турнире

На пути к финалу россияне выиграли в четвертьфинале у венгров, в полуфинале - у американцев. На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Болгарии, Турции, Армении, Румынии, Хорватии, Англии, Алжира, Марокко и Египта.

В составе сборной России, капитаном которой является Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.

Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально FIDE планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, а первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации - в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.