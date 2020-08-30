Медведев считает, что "Зенит" доминировал над "Локомотивом", но не хватило остроты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Зенит" большую часть второго тайма матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" доминировали, но команде не хватило остроты в атаке. Такое мнение журналистам высказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в воскресенье на выезде сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 0:0. После этой игры петербуржцы с 13 очками остались на втором месте в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке располагается "Спартак" (14 очков), который накануне дома обыграл тульский "Арсенал" (2:1).

"Мы играли с сильными и мотивированными соперниками - "Динамо" и "Локомотивом", - сказал Медведев. - Даже несмотря на то, что последний потерял [Алексея] Миранчука, [Дмитрия] Баринова и [Гжегожа] Крыховяка. Команда техничная, хорошо организованная, в игре нами было сделано мало ударов по воротам. Надеюсь, после перерыва команда будет более энергичной"

"Большую часть второго тайма "Зенит" доминировал, но остроты не хватало", - добавил гендиректор сине-бело-голубых.

"Зенит" в седьмом туре в Санкт-Петербурге примет тульский "Арсенал". Встреча пройдет после паузы на игры сборных, точная ее дата не утверждена. Предварительно матч намечен на 13 сентября.