Семак опроверг информацию о конфликте Дзюбы с Малкомом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Информация о конфликте в петербургском "Зените" между футболистами Артемом Дзюбой и Малкомом не соответствует действительности. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" в гостях сыграл вничью со счетом 0:0 с московским "Локомотивом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Первый раз слышу про конфликт Малкома и Дзюбы. Мне даже возразить нечего, потому что это не соответствует действительности", - заявил Семак.

В текущем чемпионате Дзюба провел пять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком команды по системе гол + пас, забив 17 мячей и отдав 14 голевых передач. Малком в текущем сезоне сыграл во всех шести играх и забил один гол.