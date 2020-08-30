Иванов и Кирсанова победили на чемпионате России по маунтинбайку в кросс-кантри

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Тимофей Иванов и Виктория Кирсанова одержали победы на чемпионате России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине "кросс-кантри". Турнир завершилась на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

Второе место у мужчин занял Иван Филатов, третьей - Сергей Николаев. У женщин серебро завоевала Вера Медведева, бронзу - Александра Ушакова.

"Высоты Архыза идеальны для профессиональной подготовки спортсменов и оздоровления, именно поэтому будем развивать спортивное направление и дальше. В ближайших планах - восстановление трасс для даунхилла и строительство любительских велодорожек. На курорте поступательно создаются условия для отдыха и восстановления для гостей со всей страны", - отметил генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев, его комментарий приводит пресс-служба компании.

Чемпионат России по маунтинбайку проводился на курорте "Архыз" во второй раз. В 2019 году на курорте прошло 11 велосоревнований различного уровня.