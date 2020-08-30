Дежурная победа Хэмилтона и кошмар "Феррари". Итоги Гран-при Бельгии "Формулы-1"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии. Британец одержал 89-ю победу в карьере. В преддверии старта этапа руководство "Формулы-1" опубликовало календарь чемпионата до конца сезона. Список Гран-при пополнился гонками в Турции, Бахрейне (две) и ОАЭ. Таким образом, всего в сезоне будет проведено 17 этапов вместо изначально планируемых 22. Гран-при России пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября. В последний раз гонка "Формулы-1" в Турции проводилась в 2011 году, после чего была исключена по коммерческим соображениям. В Бахрейне гонки пройдут на разных конфигурациях трассы: первая - на стандартной, вторая - на укороченной. При этом круг на короткой версии проходится менее чем за 55 секунд, чего не происходит ни на одном треке в календаре. Финальная гонка сезона в Абу-Даби пройдет 13 декабря.

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Свободные практики Гран-при Бельгии преподнесли сюрприз разве что болельщикам "Феррари", и тот со знаком минус. Пилоты "Скудерии" немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер из-за нехватки мощности мотора боролись в конце второго десятка с командами, которые используют клиентские двигатели "Феррари", - "Хаасом" и "Альфа Ромео". Исправить эту ситуацию к квалификации команде не удалось - впервые с 2014 года ни один из пилотов "Феррари" не квалифицировался в топ-10: Леклер стал 13-м, Феттель - 14-м. Первым же предсказуемо стал Хэмилтон, для которого эта поул-позиция стала 93-й в карьере. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Высокую скорость в квалификации показали гонщики "Рено" - австралиец Даниэль Риккьярдо стал четвертым, француз Эстебан Окон - шестым, между ними расположился таец Александер Албон ("Ред Булл"). В шаге от выхода в финальный сегмент квалификации остановился российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, который показал 11-е время. Уфимец впервые в сезоне квалифицировался выше партнера по команде француза Пьера Гасли, ставшего 12-м. Гонка Перед стартом пилоты минутой молчания почтили память француза Антуана Юбера, который погиб во время гонки "Формулы-2" на трассе в Бельгии год назад. Еще до того, как погасли красные огни светофора, пелотон недосчитался одного гонщика - из-за технических проблем на болиде испанец Карлос Сайнс - младший из "Макларена" вынужден был остаться в боксах. На старте в лидирующей группе изменений не произошло, лучше же всего первый круг провел Леклер, который смог отыграть четыре позиции.

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Размеренный ход гонки на 11-м круге нарушил вылет итальянца Антонио Джовинацци из "Альфа Ромео". Пилот потерял управление в одном из поворотов и вылетел в отбойник, от его болида отлетело колесо, в которое врезался британец Джордж Расселл ("Уильямс"). В результате инцидента никто не пострадал, а на трассу выехала машина безопасности, чтобы маршалы убрали обломки. В это время все гонщики отправились в боксы для смены резины. После рестарта гонка проходила в спокойном режиме, борьба шла в основном в середине пелотона. Для "Феррари" кошмар продолжился. Несмотря на хороший старт, Леклер не мог конкурировать по скорости с соперниками и впоследствии выпал из топ-10, а после команда зазвала его на лишний пит-стоп, при этом не объяснив ему причины такого решения. Феттель также был неконкурентоспособным, в итоге он финишировал 13-м, а Леклер - 14-м. Тройка же лидеров осталась без изменений - всю гонку Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен проехали на достаточном расстоянии друг от друга. Британец одержал 89-ю победу в карьере, до повторения рекорда семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера ему осталось дважды пересечь финишную черту первым. Хэмилтон упрочил лидерство в личном зачете текущего сезона, опережая Ферстаппена на 47 очков, а Боттаса - на 50.

"Гонка была не самой простой. Я слегка нервничал из-за того, что мог повториться сценарий Сильверстоуна с шинами, так что я за ними следил, - сказал Хэмилтон. - Уверен, что не всем хочется наблюдать, как "Мерседес" выигрывает гонку за гонкой, но мы продолжаем работать на пределе сил. У нас потрясающий подход к работе, мы с каждым уик-эндом больше узнаем о себе, о машине, оцениваем прогресс и пытаемся понять, как добиться большего". Квят провел гонку без свершений, финишировав на той же позиции, с которой и стартовал, - 11-й. А вот его партнер по команде стал одним из главных героев гонки. Гасли выбрал иную шинную стратегию, стартовав на жестком комплекте и финишировав на мягком. Этот ход позволил ему увидеть клетчатый флаг восьмым, француз во время гонки совершил ряд красивых обгонов и заслуженно стал гонщиком дня по результатам голосования болельщиков. Победа Шварцмана В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". Перед стартом этапа "Формулы-3" увеличилось представительство России в чемпионате - к пилоту программы развития российского автоспорта SMP Racing Александру Смоляру присоединился его коллега по программе Михаэль Белов, который будет выступать в серии до конца сезона. В составе команды Charouz Racing System он заменил сына бывшего пилота "Формулы-1" немца Ральфа Шумахера Дэвида Шумахера, который перешел в другой коллектив. Дебют россиянина получился смазанным - в квалификации он разбил машину и был вынужден стартовать в первой гонке с последнего места. Сам заезд Белов провел уверенно, сумев отыграть много позиций и финишировав 20-м. Во второй гонке он сошел с дистанции из-за поломки болида. Для Смоляра же уик-энд получился более удачным - в обеих гонках он финишировал четвертым.