"Торпедо" разгромило "Велес" в матче чемпионата ФНЛ

ТАСС, 30 августа. Московское "Торпедо" победило на выезде столичный "Велес" со счетом 5:0 в матче шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голами отметились Руслан Магаль (10-я минута, с пенальти), Игорь Лебеденко (20, с пенальти), Илья Берковский (28), Астемир Гордюшенко (68) и Владислав Адаев (86). На 19-й минуте был удален защитник "Велеса" Ирвинг Ботака-Иобома.

В ходе сезона болельщики "Торпедо" не раз призывали главного тренера Сергея Игнашевича уйти в отставку. После поражения в 1/64 финала Бетсити - Кубка России от "Шинника" спортивный директор черно-белых Максим Ляпин заявил, что клуб полностью доверяет специалисту.

Эта победа стала для "Торпедо" второй в текущем чемпионате, клуб набрал девять очков и идет 10-м в турнирной таблице ФНЛ, "Велес" с 11 очками занимает восьмое место. В следующем туре "Торпедо" сыграет 5 сентября в гостях со "СКА-Хабаровск", "Велес" в тот же день на выезде встретится с тольяттинским "Акроном".

В других матчах тура "Оренбург" дома обыграл астраханский "Волгарь" (2:1) и возглавил турнирную таблицу, "СКА-Хабаровск" победил на своем поле ярославский "Шинник" (2:1), красноярский "Енисей" дома переиграл самарские "Крылья Советов" (3:1), владикавказская "Алания" разгромила в Москве "Чертаново" (3:0), брянское "Динамо" победило дома омский "Иртыш" (1:0), "Нижний Новгород" обыграл дома ивановский "Текстильщик" (2:1), а "Томь" и нижнекамский "Нефтехимик" голов не забили (0:0).

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