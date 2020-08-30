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Футбол в России

Мещеряков призвал не делать сенсаций из встреч руководства "Локомотива" с футболистами

Сообщалось, что перед матчем с "Зенитом" председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе приехали на базу клуба для встречи с командой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков призвал не делать сенсаций из встречи руководства клуба с футболистами. Об этом он заявил журналистам в воскресенье после игры "Локомотива" в матче чемпионата России с "Зенитом" (0:0).

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К домашней игре с петербургской командой железнодорожники подошли, имея серию из двух поражений. Сообщалось, что перед матчем Мещеряков и генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе приехали на базу клуба для встречи с командой.

"История очень простая, мы регулярно посещаем базу, регулярно встречаемся с командой, - сказал Мещеряков. - Нас ждет реконструкция базы и академии в Перове, так что это нормальная история. С игроками мы общаемся и по телефону, что касается встреч, то они проводятся регулярно, за последнее время она точно не первая. Просто кто-то хочет показать, что мы специально приезжали".

"Локомотив" после шести туров идет седьмым, имея в активе восемь очков после шести встреч. Лидирует московский "Спартак" (14 очков в шести матчах).

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