Наумов: "Локомотив" может в течение месяца выстроить игру без Алексея Миранчука

"Относительно спортивной составляющей, замена Алексею найдется, может, не сразу, но в течение месяца игра будет выстроена. Есть Антон [Миранчук], есть молодые [Дмитрий] Рыбчинский, [Даниил] Куликов, купили [Франсуа] Камано, который пока, правда, не очень впечатлил", - сказал Наумов.

"Считаю, что этот трансфер очень удачный для Алексея. Леша очень хотел играть в Европе - я это знаю и с ним не так давно переписывался. Конечно, я думал, что он будет играть в "Милане", но тем не менее "Аталанта" - это тоже интересный клуб, который очень быстро прогрессирует и за два года добился очень многого. И я уверен, что он там будет играть - этот клуб так просто никого не берет и все, видимо, продумал, что для Алексея очень важно", - добавил он.

Трансфер будет завершен, когда Миранчук пройдет медобследование. По информации Sky Sports, "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за переход Миранчука €14,5 млн. "Если бы Алексея забирали из европейского клуба, он бы стоил дороже, но, к сожалению, наши футболисты очень плохо представлены на европейском рынке, незнакомы ему и плохо котируются. Считаю, что такой игрок, как Миранчук, должен стоить не меньше €25-30 млн", - подчеркнул Наумов.

Миранчук не должен иметь проблем с адаптацией к чемпионату Италии, считает бывший руководитель клуба. "Итальянский чемпионат достаточно жесткий, но не настолько как английский. Он более ажурный, более техничный, поэтому я думаю, что он как раз для Алексея. Он любит более комбинационную, острую игру", - подытожил Наумов.