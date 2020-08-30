"Евпатория" выиграла у "Инкомспорта" в последнем туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. "Евпатория" выиграла у "Инкомспорта" со счетом 2:1 в последнем туре чемпионата Крыма по футболу, который состоялся в воскресенье. В составе хозяев мячи забили Длявер Нуридинов (13-я минута) и Николай Хомич (17), у гостей отличился Дмитрий Иванов (6).

Результаты других матчей тура: "Фаворит-ВД Кафа" - "ТСК-Таврия" - 1:0, "Севастополь" - "Крымтеплица" - 1:1, "Кызылташ" - "Океан" - 3:4.

По итогам чемпионата места в турнирной таблице распределились следующим образом: ставшая чемпионом 2 августа "Евпатория" набрала 67 очков, следом расположились "Крымтеплица" (54), "Севастополь" (47), "ТСК-Таврия" (46), "Кызылташ" (34), "Океан" (24), "Фаворит - ВД Кафа" (23), "Инкомспорт" (21).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь". Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).