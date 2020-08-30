Француз Алафилипп выиграл второй этап "Тур де Франс"

Алафилипп возглавил общий зачет гонки (8:41.35), вторым идет Йейтс (отставание 4 секунды), третьим - Хирши (+0.7).

Третий этап протяженностью 198 км пройдет 31 августа.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.