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Тур де Франс

Француз Алафилипп выиграл второй этап "Тур де Франс"

Второе место занял швейцарец Марк Хирши, третьим стал британец Саймон Йейтс
Жюлиан Алафилипп EPA-EFE/Stephane Mahe
Описание
Жюлиан Алафилипп
© EPA-EFE/Stephane Mahe

ТАСС, 30 августа. Француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step стал победителем второго этапа шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 186 км за 4 часа 55 минут 27 секунд.

Второе место занял швейцарец Марк Хирши из Sunweb, третьим стал британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

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Алафилипп возглавил общий зачет гонки (8:41.35), вторым идет Йейтс (отставание 4 секунды), третьим - Хирши (+0.7).

Третий этап протяженностью 198 км пройдет 31 августа.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.

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