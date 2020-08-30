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Футбол в России

Футболисты ЦСКА разгромили "Ахмат" в матче РПЛ

Армейцы добились победы на выезде со счетом 3:0
Игроки ЦСКА Никола Влашич и "Ахмата" Артем Тимофеев Елена Афонина/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Никола Влашич и "Ахмата" Артем Тимофеев
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена".

Отличились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).

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Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Денисом Макаровым ("Рубин") возглавляет таблицу бомбардиров лиги.

На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.

Благодаря победе ЦСКА опередил "Ахмат" в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.

В следующем туре ЦСКА примет в московском дерби "Спартак", "Ахмат" дома сыграет с "Сочи". Матчи состоятся после паузы на игры национальный сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи53209-611
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ахмат63128-910
7Ростов53023-49
8Локомотив62227-68
9Рубин622210-98
10Краснодар52126-37
11Уфа61235-115
12Урал51223-55
13Арсенал61236-85
14Тамбов61145-104
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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