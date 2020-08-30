Футболисты ЦСКА разгромили "Ахмат" в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена".
Отличились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).
Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Денисом Макаровым ("Рубин") возглавляет таблицу бомбардиров лиги.
На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.
Благодаря победе ЦСКА опередил "Ахмат" в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.
В следующем туре ЦСКА примет в московском дерби "Спартак", "Ахмат" дома сыграет с "Сочи". Матчи состоятся после паузы на игры национальный сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|7
|Ростов
|5
|3
|0
|2
|3-4
|9
|8
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|10
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|6-3
|7
|11
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
|12
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2