Футболисты ЦСКА разгромили "Ахмат" в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена".

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Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Денисом Макаровым ("Рубин") возглавляет таблицу бомбардиров лиги.

На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.

Благодаря победе ЦСКА опередил "Ахмат" в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.

В следующем туре ЦСКА примет в московском дерби "Спартак", "Ахмат" дома сыграет с "Сочи". Матчи состоятся после паузы на игры национальный сборных.