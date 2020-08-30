Дубль Деспотовича помог "Рубину" сыграть вничью с "Тамбовом" в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс Арене".
В составе "Тамбова" голы забили Александр Карапетян (15-я минута) и Павел Карасев (85). У казанского клуба дубль оформил Джордже Деспотович (45+2, 90), для него забитые мячи стали первыми в футболке казанского клуба.
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после шести матчей. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе четыре очка.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого в гостях встретятся с московским "Динамо", а "Тамбов" дома примет "Уфу". Обе встречи пройдут после паузы на игры национальных сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|7
|Ростов
|5
|3
|0
|2
|3-4
|9
|8
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|10
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|6-3
|7
|11
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
|12
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2