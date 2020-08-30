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Футбол в России

Дубль Деспотовича помог "Рубину" сыграть вничью с "Тамбовом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2
Футболисты "Рубина" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Рубина"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс Арене".

В составе "Тамбова" голы забили Александр Карапетян (15-я минута) и Павел Карасев (85). У казанского клуба дубль оформил Джордже Деспотович (45+2, 90), для него забитые мячи стали первыми в футболке казанского клуба.

"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после шести матчей. "Тамбов" идет 14-м, имея в активе четыре очка.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого в гостях встретятся с московским "Динамо", а "Тамбов" дома примет "Уфу". Обе встречи пройдут после паузы на игры национальных сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи53209-611
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ахмат63128-910
7Ростов53023-49
8Локомотив62227-68
9Рубин622210-98
10Краснодар52126-37
11Уфа61235-115
12Урал51223-55
13Арсенал61236-85
14Тамбов61145-104
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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