Черчесов поприветствовал решение Миранчука перейти в "Аталанту"

"Локомотив" в воскресенье объявил о переходе Миранчука в "Аталанту". Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

"Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, - сказал Черчесов. - Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде".

"Знаю, что он ставил себе цель - попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста сборной России", - добавил специалист.

Миранчуку 24 года, в составе "Локомотива", воспитанником которого он является, полузащитник стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды выигрывал Кубок России и один раз - Суперкубок.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.