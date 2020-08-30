Черчесов поприветствовал решение Миранчука перейти в "Аталанту"

ТАСС, 30 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приветствует решение полузащитника Алексея Миранчука продолжить карьеру в итальянской "Аталанте". Комментарий специалиста приводит пресс-служба сборной России.
"Локомотив" в воскресенье объявил о переходе Миранчука в "Аталанту". Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.
"Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, - сказал Черчесов. - Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде".
"Знаю, что он ставил себе цель - попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста сборной России", - добавил специалист.
Миранчуку 24 года, в составе "Локомотива", воспитанником которого он является, полузащитник стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды выигрывал Кубок России и один раз - Суперкубок.
За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.