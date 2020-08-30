{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Черчесов поприветствовал решение Миранчука перейти в "Аталанту"

Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приветствует решение полузащитника Алексея Миранчука продолжить карьеру в итальянской "Аталанте". Комментарий специалиста приводит пресс-служба сборной России.

"Локомотив" в воскресенье объявил о переходе Миранчука в "Аталанту". Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

На эту тему
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Алексея Миранчука в "Аталанту"

"Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, - сказал Черчесов. - Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде".

"Знаю, что он ставил себе цель - попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста сборной России", - добавил специалист.

Миранчуку 24 года, в составе "Локомотива", воспитанником которого он является, полузащитник стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды выигрывал Кубок России и один раз - Суперкубок.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Ход Коневой. В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике
В соревнованиях принимали участие 425 спортсменов
Читать полностью