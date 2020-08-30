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Летние олимпийские виды спорта

Иванова и Горохов стали победителями турнира по прыжкам с шестом в Твери

Днем ранее Горохов был первым на Кубке России в Брянске, где в лучшей попытке прыгнул на 5,55

ТАСС, 30 августа. Ирина Иванова и Георгий Горохов стали победителями турнира по прыжкам с шестом, который прошел в воскресенье в Твери.

Иванова первенствовала с результатом 4,50 метра. Второй была Алена Лутковская (4,35), третьей - Татьяна Калинина (4,35), уступившая серебряному призеру по попыткам.

В мужском турнире Горохов одержал победу с результатом 5,50. Серебро досталось Илье Долбину (5,35), бронза - Степану Кекину (5,25).

Днем ранее Горохов был первым на Кубке России в Брянске, где в лучшей попытке прыгнул на 5,55.

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Летние олимпийские виды спорта
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