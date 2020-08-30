Ход Коневой. В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Кубок России по легкой атлетике, который является вторым по значимости стартом отечественного сезона, завершился в воскресенье в Брянске. Главным украшением соревнований стало выступление в тройном прыжке Екатерины Коневой, которая в заключительный день турнира установила лучший результат сезона в мире. Кубок России проходил в Брянске с 29 по 30 августа. Спортсмены выступали в благоприятных погодных условиях, было солнечно и тепло. В соревнованиях принимали участие 425 спортсменов (223 мужчины и 202 женщины), представлявшие 59 российских регионов. Турнир проходил на недавно построенном стадионе "Десна", который пришелся по душе практически всем спортсменам, что не могло не отразиться на показанных результатах.

На эту тему Конева на Кубке России установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке

"Все ребята в кондиции, главное сохранить потенциал команды, и чтобы спортсмены не теряли соревновательной практики - это архиважно, - сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - В целом я доволен результатами - сезон сложный во всем мире в связи с тем, что нет официальных международных стартов (у россиян - прим. ТАСС), отменены коммерческие старты, чемпионат Европы, перенесена Олимпиада". "Поэтому основным стартом сезона будет чемпионат России, и ребята готовятся именно к нему. Подготовка строилась с марта - чемпионат должен был пройти в конце июня, как отборочный к Олимпийским играм. Представьте, что в голове у спортсменов и тренеров, чтобы перестроить всю подготовку и выйти на пик формы к концу сезона, поэтому нужно отдать должное и спортсменам, и тренерам, что готовятся, тренируются, выступают и показывают хорошие результаты", - добавил главный тренер. Борзаковский выделил результаты ряда легкоатлетов: "Неплохо выступили Валерий Пронкин, Софья Палкина (оба - метатели молота - прим. ТАСС), Анна Чичерова и Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Катя Конева (тройной прыжок). К чемпионату России они наберут еще лучшую форму и покажут более высокие результаты". Лучший результат сезона в мире Для победительницы зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Коневой Кубок России в Брянске стал первым стартом летнего сезона. Дебют спортсменке удался на славу - уже в первой попытке она сумела прыгнуть на 14,75 м и установить лучший результат сезона в мире.

На эту тему Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюк стал обладателем Кубка России

"Я очень счастлива и довольна сегодняшним результатом, так как не ожидала, что удастся прыгнуть так далеко. Просто сегодня была моя первая техническая тренировка с полного разбега. После зимнего чемпионата России я пять месяцев находилась в Хабаровске и тренировались там в некомфортных, скажу, условиях. Манеж длиной 30 метров, где я не могла делать полноценный разбег", - сказала Конева ТАСС. "Я не знаю, кому принадлежал лучший результат сезона в мире до сегодняшнего дня. Я давно перестала следить за новостями, мне сейчас надо думать о ребенке, семья огромная. И осознание того, что я являюсь обладательницей лучшего результата сезона в мире мне нисколько не греет душу. Грело бы, если случилось бы какое-то чудо, и я получила допуск на международные старты", - продолжила спортсменка. До сегодняшнего дня лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55), Европы - болгарке Габриэле Петровой (14,38). Сидорова боролась не только с высотой, но и с ветром Погодные условия в воскресенье радовали практически всех участников Кубка России, за исключением прыгуний с шестом, которым пришлось выступать при непрекращающемся ветре.

На эту тему Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова победила на Кубке России в Брянске

"Я очень устала, потому что сегодня нам очень мешал очень сильный ветер, который не прекращался ни на секунду, и поймать какой-то перерыв было невозможно, - сказала ТАСС победительница Кубка России Анжелика Сидорова. - Шест сдувало при разбеге, очень неприятные ощущения. Из-за этого ничего не получалось сделать, поэтому я очень довольна, что смогла 4,75 м сегодня прыгнуть. На разминке казалось, что вообще ни одного прыжка не получится". Сидорова, имеющая в активе золото чемпионата мира - 2019, в воскресенье пыталась дважды преодолеть планку на высоте 4,85 м и улучшить лучший результат европейского сезона, однако ей этого сделать не удалось. Когда Иванюк пришел вовремя Для бронзового призера чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ильи Иванюка Кубок России в Брянске стал вторым стартом сезона. Две недели назад он выступал на этом же стадионе на чемпионате ЦФО и победил с результатом 2,15 м. В субботу Иванюку удалось прыгнуть на 15 см выше. "Чем объяснить такой рост результатов по сравнению с турниром двухнедельной давности? Просто сегодня вовремя пришел на соревнования, а в тот раз я на час опоздал на разминку, потому что вовремя не посмотрел на расписание. Сегодня все сделал как надо, настроился, и результат не заставил себя ждать при такой хорошей погоде и отличном стадионе", - сказал спортсмен ТАСС. Поймавший кураж Иванюк пытался также установить лучший результат сезона в мире (2,34), но все попытки оказались безуспешными Шубенков обиделся на РУСАДА Серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стартом на Кубке России открыл свои выступления в 2020 году. Спортсмен из Алтая победил всех на своей коронной дистанции с результатом 13,39 секунды, однако был совсем не рад своему успеху.

На эту тему Шубенков огорчен медлительностью ВФЛА в вопросе отправки дорожной карты в World Athletics