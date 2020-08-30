Ход Коневой. В Брянске завершился Кубок России по легкой атлетике

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Кубок России по легкой атлетике, который является вторым по значимости стартом отечественного сезона, завершился в воскресенье в Брянске. Главным украшением соревнований стало выступление в тройном прыжке Екатерины Коневой, которая в заключительный день турнира установила лучший результат сезона в мире.
Кубок России проходил в Брянске с 29 по 30 августа. Спортсмены выступали в благоприятных погодных условиях, было солнечно и тепло. В соревнованиях принимали участие 425 спортсменов (223 мужчины и 202 женщины), представлявшие 59 российских регионов. Турнир проходил на недавно построенном стадионе "Десна", который пришелся по душе практически всем спортсменам, что не могло не отразиться на показанных результатах.
"Все ребята в кондиции, главное сохранить потенциал команды, и чтобы спортсмены не теряли соревновательной практики - это архиважно, - сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - В целом я доволен результатами - сезон сложный во всем мире в связи с тем, что нет официальных международных стартов (у россиян - прим. ТАСС), отменены коммерческие старты, чемпионат Европы, перенесена Олимпиада".
"Поэтому основным стартом сезона будет чемпионат России, и ребята готовятся именно к нему. Подготовка строилась с марта - чемпионат должен был пройти в конце июня, как отборочный к Олимпийским играм. Представьте, что в голове у спортсменов и тренеров, чтобы перестроить всю подготовку и выйти на пик формы к концу сезона, поэтому нужно отдать должное и спортсменам, и тренерам, что готовятся, тренируются, выступают и показывают хорошие результаты", - добавил главный тренер.
Борзаковский выделил результаты ряда легкоатлетов: "Неплохо выступили Валерий Пронкин, Софья Палкина (оба - метатели молота - прим. ТАСС), Анна Чичерова и Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Катя Конева (тройной прыжок). К чемпионату России они наберут еще лучшую форму и покажут более высокие результаты".
Лучший результат сезона в мире
Для победительницы зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Коневой Кубок России в Брянске стал первым стартом летнего сезона. Дебют спортсменке удался на славу - уже в первой попытке она сумела прыгнуть на 14,75 м и установить лучший результат сезона в мире.
"Я очень счастлива и довольна сегодняшним результатом, так как не ожидала, что удастся прыгнуть так далеко. Просто сегодня была моя первая техническая тренировка с полного разбега. После зимнего чемпионата России я пять месяцев находилась в Хабаровске и тренировались там в некомфортных, скажу, условиях. Манеж длиной 30 метров, где я не могла делать полноценный разбег", - сказала Конева ТАСС.
"Я не знаю, кому принадлежал лучший результат сезона в мире до сегодняшнего дня. Я давно перестала следить за новостями, мне сейчас надо думать о ребенке, семья огромная. И осознание того, что я являюсь обладательницей лучшего результата сезона в мире мне нисколько не греет душу. Грело бы, если случилось бы какое-то чудо, и я получила допуск на международные старты", - продолжила спортсменка.
До сегодняшнего дня лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55), Европы - болгарке Габриэле Петровой (14,38).
Сидорова боролась не только с высотой, но и с ветром
Погодные условия в воскресенье радовали практически всех участников Кубка России, за исключением прыгуний с шестом, которым пришлось выступать при непрекращающемся ветре.
"Я очень устала, потому что сегодня нам очень мешал очень сильный ветер, который не прекращался ни на секунду, и поймать какой-то перерыв было невозможно, - сказала ТАСС победительница Кубка России Анжелика Сидорова. - Шест сдувало при разбеге, очень неприятные ощущения. Из-за этого ничего не получалось сделать, поэтому я очень довольна, что смогла 4,75 м сегодня прыгнуть. На разминке казалось, что вообще ни одного прыжка не получится".
Сидорова, имеющая в активе золото чемпионата мира - 2019, в воскресенье пыталась дважды преодолеть планку на высоте 4,85 м и улучшить лучший результат европейского сезона, однако ей этого сделать не удалось.
Когда Иванюк пришел вовремя
Для бронзового призера чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ильи Иванюка Кубок России в Брянске стал вторым стартом сезона. Две недели назад он выступал на этом же стадионе на чемпионате ЦФО и победил с результатом 2,15 м. В субботу Иванюку удалось прыгнуть на 15 см выше.
"Чем объяснить такой рост результатов по сравнению с турниром двухнедельной давности? Просто сегодня вовремя пришел на соревнования, а в тот раз я на час опоздал на разминку, потому что вовремя не посмотрел на расписание. Сегодня все сделал как надо, настроился, и результат не заставил себя ждать при такой хорошей погоде и отличном стадионе", - сказал спортсмен ТАСС.
Поймавший кураж Иванюк пытался также установить лучший результат сезона в мире (2,34), но все попытки оказались безуспешными
Шубенков обиделся на РУСАДА
Серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стартом на Кубке России открыл свои выступления в 2020 году. Спортсмен из Алтая победил всех на своей коронной дистанции с результатом 13,39 секунды, однако был совсем не рад своему успеху.
"Такого, что было сегодня, я не видел никогда, - сказал Шубенков ТАСС. - После предварительных забегов меня встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль. Все хорошо, но мне нужно через полтора часа бежать финал. Он мне дает отсрочку, но находится со мной рядом, а когда перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, меня туда не пустили и предложили сходить в баночку".
"Мне кажется, что инспекторы даже получали какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство нашей федерации в этом году не "радовало", как сегодня это сделало РУСАДА. Я, естественно, выполнил все условия допинг-контроля и сдал все пробы. После чего пошел и выступил", - добавил спортсмен.
Следующим стартом для российских легкоатлетов станет чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.