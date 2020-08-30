Золото пополам. Сборные России и Индии разделили победу в шахматной онлайн-олимпиаде

В финале российская сборная по итогам двух матчей одержала победу со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала, в итоге президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали обоим финалистам.

В разговоре с ТАСС Дворкович признался, что сборная России заслуживала победы, но он вынужден был принять подобное решение из-за глобальных проблем с интернетом, не зависящим от индийской стороны. "В правилах записано, что я, как президент FIDE, должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоятельства, учитывая, что первый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя сети, я принял решение присудить золотые медали финалистам", - заявил Дворкович.

"Можно долго рассуждать о справедливости решения. Как болельщик команды России, я признаю, что она заслужила золото и его выиграла в честной борьбе", - подытожил глава FIDE.

"Конечно, мы рассчитывали, что будет определен один победитель - это же не фестиваль, а спорт, но в той ситуации, которая сложилась - индийцы подали апелляцию, обосновав свою позицию тем, что сбои интернета носили глобальный характер", - добавил Дворкович.

Филатов назвал победу сборной России самой тяжелой в истории

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов признался, что гордится сборной. "Блестящая победа российской сборной, FIDE поздравила нас с золотом, - сказал Филатов. - Гордимся победой, решение выдать компенсационный второй комплект медалей команде Индии - это вопрос к FIDE. Мы вели в счете, были хорошие перспективы на победу и хорошие позиции, а то, что рухнул интернет где-то - это вопрос к другой стране, это будет на совести индийской федерации".