"Сочи" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. "Сочи" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе "Фишт".

На 29-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана, который 7 августа на правах аренды перешел из петербургского "Зенита".

"Сочи" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" набрал шесть очков и идет 11-м.

В следующем туре "Сочи" сыграет в Грозном с "Ахматом", "Урал" примет подмосковные "Химки". Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.