"Сочи" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. "Сочи" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе "Фишт".
На 29-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана, который 7 августа на правах аренды перешел из петербургского "Зенита".
"Сочи" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" набрал шесть очков и идет 11-м.
В следующем туре "Сочи" сыграет в Грозном с "Ахматом", "Урал" примет подмосковные "Химки". Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|7
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|8
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|10
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|11
|Урал
|6
|1
|3
|2
|3-5
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
|13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2