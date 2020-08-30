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Футбол в России

"Сочи" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Футболисты "Сочи" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. "Сочи" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с екатеринбургским "Уралом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе "Фишт".

На 29-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана, который 7 августа на правах аренды перешел из петербургского "Зенита".

"Сочи" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" набрал шесть очков и идет 11-м.

В следующем туре "Сочи" сыграет в Грозном с "Ахматом", "Урал" примет подмосковные "Химки". Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи63309-612
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ростов63124-510
7Ахмат63128-910
8Локомотив62227-68
9Краснодар62227-48
10Рубин622210-98
11Урал61323-56
12Уфа61235-115
13Арсенал61236-85
14Тамбов61145-104
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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