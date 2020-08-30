"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".
В составе "Ростова" ударом со штрафного гол забил Матиас Норманн (64-я минута). У "Краснодара" отличился Маркус Берг (72). Лучшим игроком матча был признан вратарь "Ростова" Сергей Песьяков. После финального свистка красную карточку получил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.
Ничейная серия в матчах РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом" достигла пяти матчей. Краснодарцы не проигрывают ростовскому клубу в чемпионате России с 6 апреля 2014 года (0:2). Это поражение остается для краснодарской команды единственным в 21 очном матче национального первенства с желто-синими.
"Ростов" с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" набрал восемь очков и идет десятым. В следующем туре "Ростов" примет московский "Локомотив", "Краснодар" сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|7
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|8
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|10
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|11
|Урал
|6
|1
|3
|2
|3-5
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
|13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2