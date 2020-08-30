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Футбол в России

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Ростова" Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

В составе "Ростова" ударом со штрафного гол забил Матиас Норманн (64-я минута). У "Краснодара" отличился Маркус Берг (72). Лучшим игроком матча был признан вратарь "Ростова" Сергей Песьяков. После финального свистка красную карточку получил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Ничейная серия в матчах РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом" достигла пяти матчей. Краснодарцы не проигрывают ростовскому клубу в чемпионате России с 6 апреля 2014 года (0:2). Это поражение остается для краснодарской команды единственным в 21 очном матче национального первенства с желто-синими.

"Ростов" с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" набрал восемь очков и идет десятым. В следующем туре "Ростов" примет московский "Локомотив", "Краснодар" сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи63309-612
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ростов63124-510
7Ахмат63128-910
8Локомотив62227-68
9Краснодар62227-48
10Рубин622210-98
11Урал61323-56
12Уфа61235-115
13Арсенал61236-85
14Тамбов61145-104
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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