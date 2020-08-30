"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

В составе "Ростова" ударом со штрафного гол забил Матиас Норманн (64-я минута). У "Краснодара" отличился Маркус Берг (72). Лучшим игроком матча был признан вратарь "Ростова" Сергей Песьяков. После финального свистка красную карточку получил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Ничейная серия в матчах РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом" достигла пяти матчей. Краснодарцы не проигрывают ростовскому клубу в чемпионате России с 6 апреля 2014 года (0:2). Это поражение остается для краснодарской команды единственным в 21 очном матче национального первенства с желто-синими.

"Ростов" с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" набрал восемь очков и идет десятым. В следующем туре "Ростов" примет московский "Локомотив", "Краснодар" сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.