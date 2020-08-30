Соболев и Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу

Игроки заменят травмированных форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко и полузащитника выступающего в чемпионате Франции "Монако" Александра Головина. Головин получил повреждение задней поверхности бедра в воскресенье в матче второго тура чемпионата Франции с "Мецем" (1:0). Луценко впервые был вызван в расположение национальной команды, но был травмирован в домашнем матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (1:1).

ТАСС, 30 августа. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев и полузащитник столичного "Динамо Даниил Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Соболеву 23 года, в текущем сезоне за "Спартак" он провел шесть матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. Изначально Соболев не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что конфликт между футболистами улажен.

23-летний Фомин во второй раз в карьере вызван в расположение сборной России, полузащитник не провел за национальную команду ни одного матча. В текущем сезоне Фомин провел за "Динамо" шесть матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

Сборная России в Лиге наций 3 и 6 сентября проведет матчи с командами Сербии и Венгрии в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и в Будапеште на "Пушкаш-Арене" соответственно. Начало игр запланировано на 21:45 и 19:00 мск.