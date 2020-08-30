Яма "Зенита" и прощание Алексея Миранчука с "Локомотивом". Нулевая ничья в матче РПЛ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" опустились на второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) перед двухнедельной паузой, связанной с матчами сборных. Это произошло после того, как действующие чемпионы России допустили вторую осечку подряд. Вслед за гостевым поражением от "Динамо" (0:1) они на выезде сыграли вничью с вице-чемпионом страны "Локомотивом" (0:0). Встречу на "РЖД-Арене" посетили 7739 зрителей. Они стали свидетелями гола полузащитника "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского на 10-й минуте игры, который был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). К этой игре обе команды подошли не в оптимальных составах - из-за травм за "Локомотив" не могли сыграть защитник Дмитрий Живоглядов, а также полузащитники Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук. Баринову, который в матче со "Спартаком" получил травму крестообразной связки и выбыл из строя на срок около шести месяцев, болельщики железнодорожников посвятили баннер, кроме того, рядом со стадионом был установлен стенд с фотографией игрока, на котором болельщики могли написать слова поддержки хавбеку.

"Зенит" ко встрече на "РЖД-Арене" подошел без двух основных игроков - колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса и аргентинского флангового футболиста группы атаки Себастьяна Дриусси. Первый был дисквалифицирован на одну встречу за удаление в игре с "Динамо", а второй в той же игре получил травму, из-за которой пропустит около шести недель. Чемпионы России за весь матч, несмотря на преимущество во владении мячом, не нанесли ни одного удара в створ ворот голкипера железнодорожников Маринато Гилерме. Игра не изобиловала опасными моментами, зато на трибунах в начале второго тайма стало горячо - возник конфликт между фанатами "Зенита" и "Локомотива", в ходе которого с трибун летели бутылки и даже одно кресло. Ситуацию удалось урегулировать довольно быстро после вмешательства полиции и ОМОНа. Главный тренер "Локомотива" Марко Николич на послематчевой пресс-конференции поздравил свою команду с хорошей игрой. "Рад тому, как мы показали себя на поле: была дисциплина, желание, - сказал сербский специалист. - Отрадно и то, что "Зенит" не смог нанести ни одного удара по нашим воротам. Жаль, победить не удалось, но если мы каждый раз будем показывать такое желание и тактическую дисциплину, то у нас все будет хорошо". Наставник "Зенита" Сергей Семак, в свою очередь, заявил, что ничего страшного не произошло. "Мы старались выиграть, но не хватило остроты и свежести, - отметил тренер сине-бело-голубых. - В следующий раз, надеюсь, забьем, а сейчас отдохнем, будем готовиться. На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо. Не всегда получается забивать, но ничего страшного не произошло - впереди еще много игр, ребята старались, но по ряду причин не получилось".

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после игры в разговоре с журналистами спокойно прокомментировал высказывание генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова о том, что красно-белые намерены бросить перчатку действующему чемпиону. "[Перчатка] пока еще не долетела. Они на первом месте, но разница всего одно очко после шести матчей - это еще не перчатка, ее еще, можно сказать, ткут", - отметил он. "Локомотив" отпустил Алексея Миранчука в "Аталанту" Результат матча затмил трансфер одного из лидеров "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту", которая в сезоне-2019/20 заняла третье место в чемпионате Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Еще до официального объявления о переходе полузащитник вышел на поле "РЖД-Арены" и попрощался с болельщиками. "Настало время идти за мечтой, всем спасибо, знаю, что вы будете всегда со мной, будете переживать и поддерживать. Я не прощаюсь с вами, увидимся, спасибо большое, вперед, "Локо", - сказал 24-летний футболист. Спустя несколько минут после этого "Локомотив" сообщил о достижении принципиальной договоренности по переходу Миранчука. Трансфер будет завершен, когда полузащитник пройдет медобследование. "Выезд наших игроков за рубеж важен не только для "Локомотива", но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось", - сказал после игры председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал ошибкой решение продать Миранчука в преддверии выступления команды в Лиге чемпионов. "Странно, что перед Лигой чемпионов все команды укрепляются, а "Локомотив" продает игрока за символическую сумму (по информации Sky Sports, "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за переход игрока €14,5 млн - прим. ТАСС), - сказал он. - Миранчук явно имеет стоимость выше, чем есть. "Локомотив" представляет российский футбол на международной арене в Лиге чемпионов, зарабатывая определенный имидж, я думаю, что в этот момент продавать Миранчука - большая ошибка". Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в свою очередь, позитивно отнесся к этому трансферу. "Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг; причем в очень интересной и самобытной команде, - отметил наставник национальной команды. - Знаю, что он ставил себе цель - попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста сборной России". Миранчука должен заменить Миранчук Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что Алексея Миранчука в качестве лидера команды может заменить его брат-близнец Антон. "Я надеюсь, Антоха через некоторое время заиграет и станет лидером. У него были травмы", - сказал он.

Бывший президент московского клуба Николай Наумов также назвал Антона Миранчука одним из футболистов, вокруг которых в будущем будет выстраиваться игра команды. "Относительно спортивной составляющей, замена Алексею найдется, может, не сразу, но в течение месяца игра будет выстроена, - предположил в разговоре с корреспондентом ТАСС Наумов. - Есть Антон [Миранчук], есть молодые [Дмитрий] Рыбчинский, [Даниил] Куликов, купили [Франсуа] Камано, который пока, правда, не очень впечатлил". Алексей и Антон Миранчуки - воспитанники "Локомотива". За время выступлений за железнодорожников братья стали чемпионами России, трижды завоевали Кубок России и один раз - суперкубок страны. Алексей с 2013 года провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 голевых передач. Антон дебютировал за основной состав железнодорожников в 2017-м, сыграв за это время 109 матчей, забив 25 мячей и отдав 13 результативных передач.