"Бостон" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с "Торонто"

ТАСС, 30 августа. "Бостон" обыграл "Торонто" со счетом 112:94 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками матча стали форвард "Бостона" Джейсон Тейтум и его партнер по команде защитник Маркус Смарт, набравшие по 21 очку. Дабл-дабл в составе победителей оформили Кемба Уокер (18 очков + 10 передач) и Даниель Тайс (13 очков + 15 подборов). У "Торонто" 17 очков на счету Кайла Лоури.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Бостона". Следующую встречу команды проведут 1 сентября (начало - 19:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.