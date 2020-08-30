Соболев заявил, что не ожидал получить вызов в сборную России по футболу

О вызове Соболева в состав сборной России на матчи Лиги наций против сборных Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября) стало известно в воскресенье. Нападающий был приглашен в национальную команду во второй раз. Пока он не сыграл за сборную ни одного матча.

"Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал, было неожиданно, очень рад", - сказал Соболев.

Соболев заменит в сборной травмировавшегося форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко. В текущем сезоне за "Спартак" Соболев провел шесть матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. Изначально он не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что конфликт между футболистами улажен.