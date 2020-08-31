"Динамо" узнает соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы

ТАСС, 31 августа. Московское "Динамо" узнает соперника по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы сезона-2020/21 в понедельник. Жеребьевка состоится в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне и начнется в 14:00 мск.

"Динамо" заняло шестое место в прошлом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые с сезона-2014/15 пробилось в еврокубки. Бело-голубые должны были сыграть в квалификации Лиги Европы и в сезоне-2015/16, но тогда клуб получил дисквалификацию за нарушение финансового fair play. В своей последней еврокубковой кампании динамовцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи" (1:3, 0:0). Тогда под руководством Станислава Черчесова "Динамо" успешно преодолело два квалификационных раунда, одержало шесть побед в шести матчах группового этапа и в 1/16 финала переиграло бельгийский "Андерлехт" (0:0, 3:1).

За пять лет без еврокубков клубный рейтинг "Динамо" сгорел и равен нулю. Однако бело-голубые попали в число сеяных команд во втором квалификационном раунде благодаря рейтингу чемпионата России (9,109). Соперниками бело-голубых могут стать 36 команд: "Серветт" (Швейцария), "Арис", ОФИ (оба - Греция), "Олимпия" (Словения), "Осиек" (Хорватия), "Гётеборг", "Хаммарбю" (оба - Швеция), "Викинг", "Буде/Глимт" (оба - Норвегия), "Бачка Топола" (Сербия), "Ритеряй" (Литва), "Кайсар" (Казахстан), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "Нефтчи" (Азербайджан), пловдивский "Локомотив" и софийский ЦСКА (оба - Болгария), "Гонвед" (Венгрия), "Вентспилс" (Латвия), "Ботошани" (Румыния), "Пяст" (Польша), "Дунайска-Стреда" (Словакия), "Кукеси", "Лячи", "Теута" (все - Албания), "Ренова" (Македония), "Локомотив" (Тбилиси, Грузия), "Прогрес" (Люксембург), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Сфынтул" (Молдавия), "Колрейн" (Северная Ирландия), "Бала Таун" (Уэльс), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Хибернианс" (Мальта), "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова). Также "Динамо" может достаться кто-то из победителей пар "Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения) и "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина), эти матчи первого квалификационного раунда были перенесены из-за коронавируса.

Из всех возможных соперников "Динамо" в своей еврокубковой истории встречалось с двумя из них. В групповом этапе розыгрыша Кубка Интертото сезона-1997/98 бело-голубые на выезде переиграли "Б36 Торсхавн" со счетом 1:0. В квалификации Лиги Европы сезона-2009/10 динамовцы уступили софийскому ЦСКА, в выездной встрече российской команде удалось добиться ничьей (0:0), а дома "Динамо" потерпело поражение (1:2). В прошлом сезоне один из возможных соперников "Динамо" "Нефтчи" во втором раунде встречался с тульским "Арсеналом" и прошел его по сумме двух матчей (1:0, 3:0), в позапрошлом сезоне в третьем раунде "Уфа" прошла "Прогрес" (2:1, 2:2).

Благодаря попаданию в число сеяных бело-голубые во втором квалификационном раунде, в частности, избежали встреч с командами из сильнейших чемпионатов - английским "Тоттенхэмом", немецким "Вольфсбургом", итальянским "Миланом", испанской "Гранадой" и французским "Реймсом". Во вторник определятся возможные соперники "Динамо" в третьем квалификационном раунде, где в случае победы в первом еврокубковом матче сезона бело-голубые уже не войдут в число сеяных. С третьего квалификационного раунда стартует другой представитель России - "Ростов", который на этой стадии будет сеяной командой.

Также Россию в этом розыгрыше Лиги Европы представит московский ЦСКА, который начнет борьбу с группового этапа. В квалификации все игры пройдут без зрителей, противостояния будут состоять из одной встречи, если команды в основное время сыграют вничью, будет назначено дополнительное время и последующая серия пенальти. Матчи второго квалификационного раунда пройдут 17 сентября, третьего - 24 сентября, а раунда плей-офф - 1 октября. Первые игры группового этапа состоятся 22 октября, а финал Лиги Европы пройдет 26 мая 2021 года в польском Гданьске.