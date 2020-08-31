ТАСС, 31 августа. Первый турнир серии Большого шлема после пандемии коронавируса, Открытый чемпионат США по теннису (US Open), стартует в Нью-Йорке в понедельник. Пандемия заставила организаторов прибегнуть к экстраординарным мерам медицинской безопасности, но многие мировые звезды отказались от участия. Тем не менее ведущие российские теннисисты, включая прошлогоднего финалиста Даниила Медведева, выступят на турнире и будут бороться за титул.
Медведев получил третий номер посева и в первом круге US Open сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Россиянин Андрей Рублев (10) в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) - с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской - с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович в первом круге сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, австриец Доминик Тим (2) - c испанцем Хауме Муньяром. Действующий обладатель титула испанец Рафаэль Надаль оказался в числе многих отказавшихся, не выступят на турнире и швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.
Медведев признался, что даже не задумывался о том, чтобы не участвовать в турнире в этом году. "Я не думаю, что когда-либо сомневался сыграть здесь. Безопасность была приоритетом для всех, но как только получили информацию о том, как все будет организовано на турнире, все решили ехать. Я считаю, что заразиться здесь очень сложно", - сказал теннисист, комментарий которого приводит агентство "Рейтер".
Стоит ждать сюрпризов
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что предстоящий US Open будет отличаться от всех предыдущих: "И в том числе будут очень непредсказуемые результаты и много сюрпризов. У теннисистов [из-за пандемии] несколько месяцев не работала нервная система в необходимом соревновательном ритме".
При этом глава ФТР признался, что ждет хороших результатов от российских игроков в мужском разряде. В женской части US Open больших надежд российские болельщики не испытывают, хотя в основной сетке в этом году сыграют 11 теннисисток из России. Высший номер посева из россиянок получила Екатерина Александрова - 21-й, и в первом круге она встретится с бывшей первой ракеткой мира бельгийкой Ким Клейстерс. Вероника Кудерметова (29) сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, Вера Звонарева - с канадкой Лейлой Фернандес, Анна Калинская - с сербкой Ниной Стоянович, Дарья Касаткина - с украинкой Мартой Костюк, Людмила Самсонова - с болгаркой Цветаной Пиронковой, Наталья Вихлянцева - с американкой Катриной Скотт, Виталия Дьяченко - с белоруской Ольгой Говорцовой, дебютирующая в основной сетке турниров Большого шлема Варвара Грачева - с испанкой Паулой Бадосой, Анна Блинкова - с американкой Дженнифер Брэйди, дебютирующая в основной сетке US Open Ирина Хромачева - с американкой Шелби Роджерс.
От участия в турнире отказались россиянки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, а также первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, действующая чемпионка Бьянка Андрееску из Канады (шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA), румынка Симона Халеп (2), украинка Элина Свитолина (5), нидерландка Кики Бертенс (7), швейцарка Белинда Бенчич (10).
Первая сеяная турнира чешка Каролина Плишкова в первом круге встретится с украинкой Ангелиной Калининой, американка София Кенин (2) - с бельгийкой Яниной Викмайер, американка Серена Уильямс (3) - с соотечественницей Кристи Ан, японка Наоми Осака (4) - с соотечественницей Мисаки Дои.
Повышенные меры безопасности
Несмотря на отказы звездных игроков и боязнь вируса, организаторы предприняли беспрецедентные меры, чтобы исключить любую возможность появления коронавирусной инфекции в месте проведения US Open. Были отменены квалификационный турнир, соревнования в юниорском разряде и миксте, закрыты трибуны для зрителей и создан особый план безопасности. Территория теннисного турнира называется "Пузырь" и всем участникам категорически запрещено ее покидать. Разумеется, турнир будет проходить без зрителей, которым предложены мультимедийные альтернативы.
При этом уже за день до начала турнира стало известно, что Бенуа Пэр из Франции заразился коронавирусом и не сыграет на US Open. В пресс-службе турнира постарались успокоить ситуацию, отметив, что спортсмен переносит инфекцию бессимптомно. Пэр пройдет 10-дневный период самоизоляции. Лица, которые контактировали с игроком, будут находиться под наблюдением. Пэра заменит испанец Марсель Гранольерс.
Завершится Открытый чемпионат США 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн.