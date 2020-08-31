ТАСС, 31 августа. Первый турнир серии Большого шлема после пандемии коронавируса, Открытый чемпионат США по теннису (US Open), стартует в Нью-Йорке в понедельник. Пандемия заставила организаторов прибегнуть к экстраординарным мерам медицинской безопасности, но многие мировые звезды отказались от участия. Тем не менее ведущие российские теннисисты, включая прошлогоднего финалиста Даниила Медведева, выступят на турнире и будут бороться за титул.

Медведев получил третий номер посева и в первом круге US Open сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Россиянин Андрей Рублев (10) в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) - с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской - с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович в первом круге сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, австриец Доминик Тим (2) - c испанцем Хауме Муньяром. Действующий обладатель титула испанец Рафаэль Надаль оказался в числе многих отказавшихся, не выступят на турнире и швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Медведев признался, что даже не задумывался о том, чтобы не участвовать в турнире в этом году. "Я не думаю, что когда-либо сомневался сыграть здесь. Безопасность была приоритетом для всех, но как только получили информацию о том, как все будет организовано на турнире, все решили ехать. Я считаю, что заразиться здесь очень сложно", - сказал теннисист, комментарий которого приводит агентство "Рейтер".

Стоит ждать сюрпризов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что предстоящий US Open будет отличаться от всех предыдущих: "И в том числе будут очень непредсказуемые результаты и много сюрпризов. У теннисистов [из-за пандемии] несколько месяцев не работала нервная система в необходимом соревновательном ритме".