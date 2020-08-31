"Лос-Анджелес Клипперс" вышли во второй раунд плей-офф НБА, обыграв "Даллас"

ТАСС, 31 августа. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграли "Даллас" со счетом 111:97 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). "Клипперс" победили в серии со счетом 4-2.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Далласа" Лука Дончич, набравший 38 очков. Он также совершил 9 передач и 9 подборов. У "Клипперс" больше всех очков набрал форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл (33 очка + 14 подборов). Также дабл-дабл на счету центрового "Клипперс" Ивицы Зубаца (15 очков + 11 подборов).

Ранее шестой матч серии между "Клипперс" и "Далласом" был перенесен. НБА отложила матчи плей офф, запланированные на 26 и 27 августа, в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине.

Во втором раунде плей-офф "Клипперс" встретятся с победителями пары первого раунда между "Денвером" и "Ютой" (счет в серии - 2-3). Первый матч второго раунда клуб из Лос-Анджелеса проведет 1 сентября.

Ранее во второй раунд пробились "Торонто" и "Бостон". Команды успели провести первый матч в серии, "Бостон" обыграл "Торонто" со счетом 112:94. Также путевку во второй раунд завоевали "Лос-Анджелес Лейкерс", "Милуоки" и "Майами".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.