"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью, "Спартак" - единоличный лидер. Итоги тура РПЛ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 1:1, а "Сочи" на своем поле не сумел обыграть екатеринбургский "Урал" (0:0) в шестом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" упустил возможность догнать по очкам лидирующий в турнирной таблице московский "Спартак".

Красно-белые в субботу одержали домашнюю победу над тульским "Арсеналом" и поднялись на первое место, в воскресенье свои встречи проводили "Зенит" и "Сочи". Команда из Санкт-Петербурга в случае победы над "Локомотивом" сохранила бы лидерство в чемпионате, а сочинцы могли снова сравняться по очкам со "Спартаком". Однако оба коллектива допустили осечки, действующий чемпион страны не сумел поразить ворота соперников во втором матче подряд. В прошлой встрече "Зенит" уступил "Динамо" (0:1), а в воскресенье не сумел переиграть "Локомотив" (0:0).

К этой игре обе команды подошли не в оптимальных составах - из-за травм за "Локомотив" не могли сыграть защитник Дмитрий Живоглядов, а также полузащитники Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук. "Зенит" был вынужден обойтись без полузащитника Вильмара Барриоса и крайнего форварда Себастьяна Дриусси.

Встреча прошла с малым количеством опасных моментов, а футболисты "Зенита" не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев. "Локомотив" создал небольшое количество моментов и даже забил мяч, но гол Дмитрия Рыбчинского был отменен из-за офсайда. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после игры в разговоре с журналистами прокомментировал высказывание генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова о том, что красно-белые намерены бросить перчатку действующему чемпиону. "Перчатка пока еще не долетела, они на первом месте, но разница всего одно очко после шести матчей - это еще не перчатка, ее еще, можно сказать, ткут", - отметил Медведев.

Результат матча затмил трансфер одного из лидеров "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", которая в сезоне-2019/20 заняла третье место в чемпионате Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Еще до официального объявления о переходе полузащитник вышел на поле "РЖД-Арены" и попрощался с болельщиками. "Выезд наших игроков за рубеж важен не только для "Локомотива", но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось", - сказал после игры председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

"Сочи" остался второй командой кроме "Спартака", не потерпевшей ни одного поражения. В воскресенье команда Владимира Федотова на своем поле не сумела распечатать ворота "Урала". Из-за травмы участие в игре не принял полузащитник Ивелин Попов, который в нынешнее трансферное окно был выменян у "Ростова" на Дмитрия Полоза. Повреждение получил центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана.

"Краснодар" снова потерял очки

"Краснодар" выходил на матч с "Ростовом" полным решимости исправить не самый удачный старт чемпионата. В пяти турах команда Мурада Мусаева набрала всего семь очков и не выигрывала дважды подряд. Гости, напротив, в четвертом и пятом турах одержали победы.