"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью, "Спартак" - единоличный лидер. Итоги тура РПЛ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 1:1, а "Сочи" на своем поле не сумел обыграть екатеринбургский "Урал" (0:0) в шестом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" упустил возможность догнать по очкам лидирующий в турнирной таблице московский "Спартак".
Красно-белые в субботу одержали домашнюю победу над тульским "Арсеналом" и поднялись на первое место, в воскресенье свои встречи проводили "Зенит" и "Сочи". Команда из Санкт-Петербурга в случае победы над "Локомотивом" сохранила бы лидерство в чемпионате, а сочинцы могли снова сравняться по очкам со "Спартаком". Однако оба коллектива допустили осечки, действующий чемпион страны не сумел поразить ворота соперников во втором матче подряд. В прошлой встрече "Зенит" уступил "Динамо" (0:1), а в воскресенье не сумел переиграть "Локомотив" (0:0).
К этой игре обе команды подошли не в оптимальных составах - из-за травм за "Локомотив" не могли сыграть защитник Дмитрий Живоглядов, а также полузащитники Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук. "Зенит" был вынужден обойтись без полузащитника Вильмара Барриоса и крайнего форварда Себастьяна Дриусси.
Встреча прошла с малым количеством опасных моментов, а футболисты "Зенита" не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев. "Локомотив" создал небольшое количество моментов и даже забил мяч, но гол Дмитрия Рыбчинского был отменен из-за офсайда. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после игры в разговоре с журналистами прокомментировал высказывание генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова о том, что красно-белые намерены бросить перчатку действующему чемпиону. "Перчатка пока еще не долетела, они на первом месте, но разница всего одно очко после шести матчей - это еще не перчатка, ее еще, можно сказать, ткут", - отметил Медведев.
Результат матча затмил трансфер одного из лидеров "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", которая в сезоне-2019/20 заняла третье место в чемпионате Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Еще до официального объявления о переходе полузащитник вышел на поле "РЖД-Арены" и попрощался с болельщиками. "Выезд наших игроков за рубеж важен не только для "Локомотива", но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось", - сказал после игры председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.
"Сочи" остался второй командой кроме "Спартака", не потерпевшей ни одного поражения. В воскресенье команда Владимира Федотова на своем поле не сумела распечатать ворота "Урала". Из-за травмы участие в игре не принял полузащитник Ивелин Попов, который в нынешнее трансферное окно был выменян у "Ростова" на Дмитрия Полоза. Повреждение получил центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана.
"Краснодар" снова потерял очки
"Краснодар" выходил на матч с "Ростовом" полным решимости исправить не самый удачный старт чемпионата. В пяти турах команда Мурада Мусаева набрала всего семь очков и не выигрывала дважды подряд. Гости, напротив, в четвертом и пятом турах одержали победы.
Вся игра проходила в довольно высоком темпе и с большим количеством атак с обеих сторон. В первом тайме опаснее выглядели ростовчане. Роман Еременко попал в штангу, а после удара Элдора Шомуродова хозяев выручил Матвей Сафонов. Узбекистанский форвард "Ростова" в нынешнем чемпионате пока не забил ни одного мяча.
На 28-й минуте встречи защитник "Краснодара" Сергей Петров приземлился на ногу игроку "Ростова" Хорену Байрамяну после того, как выбил мяч головой. Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с видеоассистентами сам отправился смотреть повтор и пенальти не назначил. В концовке первого тайма уже вратарь ростовчан Сергей Песьяков выручил команду после сильного удара Кристоффера Олссона из штрафной.
Второй тайм проходил с преимуществом "Краснодара", но забить первыми сумели гости. Маттиас Норманн сильно и точно пробил со штрафного над стенкой в угол ворот Сафонова. После этого в составе "Краснодара" на поле появился Реми Кабелла, который и начал голевую атаку, завершившуюся точным ударом Маркуса Берга уже в пустые ворота. Хозяева имели еще три хороших момента для того, чтобы вырвать победу, но реализовать их не сумели.
После финального свистка Мусаев не сдержал свои эмоции по отношению к Карасеву и получил от арбитра красную карточку. "Мы огорчены результатом, но довольны содержанием и отношением футболистов к игре. Сегодня получился очень яркий матч, игра прошла на высоких скоростях. Думаю, что чем больше таких матчей будет в нашем чемпионате, тем больше мы будем расти", - отметил Мусаев после матча.
ЦСКА выходит на победный путь
Московский ЦСКА после трех подряд игр без побед (ничья и два поражения) сумел одержать разгромную победу на выезде над "Ахматом" со счетом 3:0. Команда из Грозного до этой встречи одержала три победы подряд, а в прошлом туре переиграла "Локомотив" (3:2). Несмотря на счет, победа армейцев получилась непростой по игре. Два мяча столичная команда забила в последние три минуты матча.
На 11-й минуте счет открыл Константин Кучаев, для которого этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне. Он сравнялся с Кристианом Нобоа ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Денисом Макаровым ("Рубин") и делит первое место в списке бомбардиров. В самом начале встречи, до взятия ворот, футболисты "Ахмата" попали в штангу.
В концовке первого тайма мяч попал в руку защитнику ЦСКА Георгию Щенникову в штрафной армейцев, однако арбитры нарушение правил не увидели. На этом матче не работала система видеоассистента рефери (VAR). В начале второй половины ворота Игоря Акинфеева снова спасла штанга. Главным героем концовки стал Никола Влашич: полузащитник армейцев сначала ассистировал Кристиану Бистровичу, а потом забил сам.
В составе армейцев дебютировали два новичка команды. На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке, а чуть позже появился 21-летний защитник Бруно Фукс. Как заявил после матча Гончаренко, бразилец получил травму в одном из эпизодов.
"Было много матчей, где мы имели преимущество, по ударам и острым передачам, но одержать победу нам не удавалось. Сегодня нас заставили глубоко обороняться и не давали поднять голову, чтобы провести атаки. Но мы провели, забили второй гол и решили матч", - отметил главный тренер армейцев.
В других матчах игрового дня "Рубин" ушел от поражения в домашнем матче с "Тамбовом" благодаря голам Джордже Деспотовича на последней минуте каждого из таймов, а московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" (1:1), всего из восьми матчей тура шесть завершились вничью. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. Центральной встречей станет столичное дерби между ЦСКА и "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|7
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|8
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|10
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|11
|Урал
|6
|1
|3
|2
|3-5
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
|13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2