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Футбол в России

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью, "Спартак" - единоличный лидер. Итоги тура РПЛ

Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных
Футболист "Ростова" Элдор Шомуродов и "Краснодара" Александр Мартынович Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболист "Ростова" Элдор Шомуродов и "Краснодара" Александр Мартынович
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 1:1, а "Сочи" на своем поле не сумел обыграть екатеринбургский "Урал" (0:0) в шестом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" упустил возможность догнать по очкам лидирующий в турнирной таблице московский "Спартак".

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Красно-белые в субботу одержали домашнюю победу над тульским "Арсеналом" и поднялись на первое место, в воскресенье свои встречи проводили "Зенит" и "Сочи". Команда из Санкт-Петербурга в случае победы над "Локомотивом" сохранила бы лидерство в чемпионате, а сочинцы могли снова сравняться по очкам со "Спартаком". Однако оба коллектива допустили осечки, действующий чемпион страны не сумел поразить ворота соперников во втором матче подряд. В прошлой встрече "Зенит" уступил "Динамо" (0:1), а в воскресенье не сумел переиграть "Локомотив" (0:0).

К этой игре обе команды подошли не в оптимальных составах - из-за травм за "Локомотив" не могли сыграть защитник Дмитрий Живоглядов, а также полузащитники Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук. "Зенит" был вынужден обойтись без полузащитника Вильмара Барриоса и крайнего форварда Себастьяна Дриусси.

Встреча прошла с малым количеством опасных моментов, а футболисты "Зенита" не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев. "Локомотив" создал небольшое количество моментов и даже забил мяч, но гол Дмитрия Рыбчинского был отменен из-за офсайда. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после игры в разговоре с журналистами прокомментировал высказывание генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова о том, что красно-белые намерены бросить перчатку действующему чемпиону. "Перчатка пока еще не долетела, они на первом месте, но разница всего одно очко после шести матчей - это еще не перчатка, ее еще, можно сказать, ткут", - отметил Медведев.

Результат матча затмил трансфер одного из лидеров "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", которая в сезоне-2019/20 заняла третье место в чемпионате Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Еще до официального объявления о переходе полузащитник вышел на поле "РЖД-Арены" и попрощался с болельщиками. "Выезд наших игроков за рубеж важен не только для "Локомотива", но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось", - сказал после игры председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

"Сочи" остался второй командой кроме "Спартака", не потерпевшей ни одного поражения. В воскресенье команда Владимира Федотова на своем поле не сумела распечатать ворота "Урала". Из-за травмы участие в игре не принял полузащитник Ивелин Попов, который в нынешнее трансферное окно был выменян у "Ростова" на Дмитрия Полоза. Повреждение получил центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана.

"Краснодар" снова потерял очки

"Краснодар" выходил на матч с "Ростовом" полным решимости исправить не самый удачный старт чемпионата. В пяти турах команда Мурада Мусаева набрала всего семь очков и не выигрывала дважды подряд. Гости, напротив, в четвертом и пятом турах одержали победы.

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Вся игра проходила в довольно высоком темпе и с большим количеством атак с обеих сторон. В первом тайме опаснее выглядели ростовчане. Роман Еременко попал в штангу, а после удара Элдора Шомуродова хозяев выручил Матвей Сафонов. Узбекистанский форвард "Ростова" в нынешнем чемпионате пока не забил ни одного мяча.

На 28-й минуте встречи защитник "Краснодара" Сергей Петров приземлился на ногу игроку "Ростова" Хорену Байрамяну после того, как выбил мяч головой. Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с видеоассистентами сам отправился смотреть повтор и пенальти не назначил. В концовке первого тайма уже вратарь ростовчан Сергей Песьяков выручил команду после сильного удара Кристоффера Олссона из штрафной.

Второй тайм проходил с преимуществом "Краснодара", но забить первыми сумели гости. Маттиас Норманн сильно и точно пробил со штрафного над стенкой в угол ворот Сафонова. После этого в составе "Краснодара" на поле появился Реми Кабелла, который и начал голевую атаку, завершившуюся точным ударом Маркуса Берга уже в пустые ворота. Хозяева имели еще три хороших момента для того, чтобы вырвать победу, но реализовать их не сумели.

После финального свистка Мусаев не сдержал свои эмоции по отношению к Карасеву и получил от арбитра красную карточку. "Мы огорчены результатом, но довольны содержанием и отношением футболистов к игре. Сегодня получился очень яркий матч, игра прошла на высоких скоростях. Думаю, что чем больше таких матчей будет в нашем чемпионате, тем больше мы будем расти", - отметил Мусаев после матча.

ЦСКА выходит на победный путь

Московский ЦСКА после трех подряд игр без побед (ничья и два поражения) сумел одержать разгромную победу на выезде над "Ахматом" со счетом 3:0. Команда из Грозного до этой встречи одержала три победы подряд, а в прошлом туре переиграла "Локомотив" (3:2). Несмотря на счет, победа армейцев получилась непростой по игре. Два мяча столичная команда забила в последние три минуты матча.

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На 11-й минуте счет открыл Константин Кучаев, для которого этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне. Он сравнялся с Кристианом Нобоа ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Денисом Макаровым ("Рубин") и делит первое место в списке бомбардиров. В самом начале встречи, до взятия ворот, футболисты "Ахмата" попали в штангу.

В концовке первого тайма мяч попал в руку защитнику ЦСКА Георгию Щенникову в штрафной армейцев, однако арбитры нарушение правил не увидели. На этом матче не работала система видеоассистента рефери (VAR). В начале второй половины ворота Игоря Акинфеева снова спасла штанга. Главным героем концовки стал Никола Влашич: полузащитник армейцев сначала ассистировал Кристиану Бистровичу, а потом забил сам.

В составе армейцев дебютировали два новичка команды. На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке, а чуть позже появился 21-летний защитник Бруно Фукс. Как заявил после матча Гончаренко, бразилец получил травму в одном из эпизодов.

"Было много матчей, где мы имели преимущество, по ударам и острым передачам, но одержать победу нам не удавалось. Сегодня нас заставили глубоко обороняться и не давали поднять голову, чтобы провести атаки. Но мы провели, забили второй гол и решили матч", - отметил главный тренер армейцев.

В других матчах игрового дня "Рубин" ушел от поражения в домашнем матче с "Тамбовом" благодаря голам Джордже Деспотовича на последней минуте каждого из таймов, а московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" (1:1), всего из восьми матчей тура шесть завершились вничью. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. Центральной встречей станет столичное дерби между ЦСКА и "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи63309-612
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ростов63124-510
7Ахмат63128-910
8Локомотив62227-68
9Краснодар62227-48
10Рубин622210-98
11Урал61323-56
12Уфа61235-115
13Арсенал61236-85
14Тамбов61145-104
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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