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Футбол в Испании

СМИ: зарплата Месси будет пропорционально сокращаться за каждый пропущенный день сборов

Ежедневно Месси зарабатывает €110 тыс.

ТАСС, 31 августа. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение пропорционально снижать зарплату аргентинского нападающего Лионеля Месси за каждый пропущенный день сборов. Об этом сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своем Twitter.

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В субботу газета El Periodico сообщила, что 33-летний аргентинец не явился на медицинское обследование перед началом сбора. По информации источника, ежедневно Месси зарабатывает €110 тыс.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти, в числе претендентов называются английский "Манчестер Сити", итальянские "Интер" и "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе. Соглашение "Барселоны" с нападающим истекает 30 июля 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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