Дубль Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Далласа"

В составе "Далласа" отличились Йон Клингберг (седьмая минута), Радек Факса (9), Джейми Бенн (11), Роопе Хинц (48) и российский форвард Денис Гурьянов (49). В эпизоде с третьей шайбой голевой передачей отметился Александр Радулов. У "Колорадо" дубль сделал российский нападающий Валерий Ничушкин (34, 52), еще по шайбе забросили Кейл Макар (40) и Владислав Наместников (60). После пятой пропущенной шайбы голкипер "Колорадо" Павел Францоуз был заменен на Майкла Хатчинсона.\

Ничушкин набрал первые очки в текущем плей-офф, он впервые сделал дубль в матче Кубка Стэнли (в регулярном чемпионате россиянин два раза в карьере забрасывал две шайбы за игру). Всего в плей-офф Ничушкин провел 29 матчей, в которых набрал пять (три шайбы + две передачи) очков, первую шайбу хоккеист забросил в сезоне-2013/14, выступая за "Даллас". Наместников во второй раз отличился в текущем плей-офф, всего он провел 38 игр в Кубке Стэнли, в его активе шесть (3+3) очков. Защитник Никита Задоров сыграл 16 минут 29 секунд и закончил матч с показателем полезности "+1".

Гурьянов забросил восьмую шайбу в текущем плей-офф, всего в его активе 10 очков в 12 играх. Россиянин делит лидерство с Бо Хорватом ("Ванкувер") в списке лучших снайперов текущего плей-офф. Радулов набрал девять (5+4) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, всего в его активе 40 (18+22) очков в 50 матчах плей-офф. Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 33 броска из 37.