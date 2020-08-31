Раонич поднялся на 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 31 августа. Канадец Милош Раонич переместился с 30-й на 18-ю строчку мирового рейтинга по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В субботу Раонич уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в финале турнира серии "Мастерс" в Нью-Йорке.

Первая десятка и места россиян в первой двадцатке не претерпели изменений.

В понедельник начнется первый турнир серии Большого шлема после пандемии - Открытый чемпионат США. Россиянин Даниил Медведев получил третий номер посева и в первом круге сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Андрей Рублев (10) в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) - с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской - с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри.

Джокович в первом круге сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, австриец Доминик Тим (2) - с испанцем Хауме Муньяром. Действующий обладатель титула испанец Рафаэль Надаль оказался в числе многих отказавшихся, не выступят на турнире и швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Рейтинг АТР от 31 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 860 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 7 135;

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5 890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 095;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3 630;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2 940;

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2 860;

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2 555...

14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2 234...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) - 2 120...

18 (30). Милош Раонич (Канада) - 1 950...

114 (114). Евгений Донской (Россия) - 505.