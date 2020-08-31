"Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ. Проворов забросил шайбу

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Брок Нельсон (27-я и 52-я минуты) и Жан-Габриэль Пажо (48). У "Филадельфии" отличились Шон Кутюрье (36) и российский защитник Иван Проворов (59).

Проворов провел 13 матчей в текущем плей-офф и забросил вторую шайбу, в его активе пять очков. Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов остался на скамейке запасных.

Нападающий "Филадельфии" Оскар Линдблом принял участие в предматчевой раскатке впервые с декабря 2019 года, когда у него было диагностирована саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета). В июле хоккеист сообщил, что вылечился от болезни. В заявку на игру игрок не попал.