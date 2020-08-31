"Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ. Проворов забросил шайбу

ТАСС, 31 августа. "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Филадельфию" со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Айлендерс" шайбы забросили Брок Нельсон (27-я и 52-я минуты) и Жан-Габриэль Пажо (48). У "Филадельфии" отличились Шон Кутюрье (36) и российский защитник Иван Проворов (59).
Проворов провел 13 матчей в текущем плей-офф и забросил вторую шайбу, в его активе пять очков. Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов остался на скамейке запасных.
Нападающий "Филадельфии" Оскар Линдблом принял участие в предматчевой раскатке впервые с декабря 2019 года, когда у него было диагностирована саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета). В июле хоккеист сообщил, что вылечился от болезни. В заявку на игру игрок не попал.
Even though he might not be playing tonight, seeing Oskar Lindblom take warmups with his teammates tonight was a really awesome moment. pic.twitter.com/1tps2aB76H— Sportsnet (@Sportsnet) August 30, 2020
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Айлендерс". Следующая игра состоится 2 сентября, матч начнется в 02:00 мск.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.