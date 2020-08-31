Победитель серии первого раунда плей-офф НБА "Юта" - "Денвер" определится в решающем матче

ТАСС, 31 августа. "Денвер" обыграл "Юту" со счетом 119:107 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Денвера" Джамал Маррей (50 очков), у "Юты" 44 очка в активе Донована Митчелла. Руди Гобер ("Юта") сделал дабл-дабл (11 очков и 11 подборов).

Встреча должна была состояться в ночь на 28 августа, но была перенесена. Игроки отказались выходить на площадку в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра состоится в ночь на 2 сентября.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.