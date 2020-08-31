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Массовый спорт

Матыцин: ЕАО нуждается в дополнительной поддержке в сфере спорта

Министр спорта России и врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписали соглашение о дополнительной поддержке региона в сфере развития спорта
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин и врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в понедельник подписали в Биробиджане соглашение о дополнительной поддержке региона в сфере развития спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".

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"Я уверен, что это будет не только формальное подписание. Самое главное - оно будет наполнено конкретными мероприятиями, связанными с нашим содействием в усилении работы по подготовке кадров, по строительству социальной спортивной инфраструктуры. Мы действительно видим, что регион нуждается в дополнительном внимании, и со стороны федерального министерства спорта сделаем все возможное, чтобы быть надежным партнером", - сообщил журналистам Матыцин после подписания документа.

Как подчеркнул Гольдштейн, развитие спорта, в том числе массового, входит в число приоритетов для властей автономной области. "С вашей помощью, я уверен в этом, мы придадим новый этап ускорения, прежде всего, в поддержке наших спортсменов и инфраструктуры, которая находится не в лучшем состоянии", - обратился врио губернатора к министру спорта России.

Соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество сторон в реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и подготовке спортивного резерва для конкуренции на международной арене.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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