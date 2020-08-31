Минспорт РФ поддержит ЕАО в строительстве и реконструкции спортивных объектов

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет содействие Еврейской автономной области в строительстве новых и реконструкции существующих спортивных объектов. Об этом сообщил глава министерства Олег Матыцин на встрече с врио губернатора региона Ростиславом Гольдштейном в понедельник.

"Мы будем максимально прилагать усилия, чтобы содействовать региону в строительстве и реконструкции объектов. <…> Мы понимаем, что если не обратим на них внимание, людям очень тяжело будет сохранять интерес к работе и жизни на той территории, где они сейчас находятся", - сказал Матыцин.