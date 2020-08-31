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Массовый спорт

Минспорт РФ поддержит ЕАО в строительстве и реконструкции спортивных объектов

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что политика министерства ориентирована на развитие массового спорта
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет содействие Еврейской автономной области в строительстве новых и реконструкции существующих спортивных объектов. Об этом сообщил глава министерства Олег Матыцин на встрече с врио губернатора региона Ростиславом Гольдштейном в понедельник.

"Мы будем максимально прилагать усилия, чтобы содействовать региону в строительстве и реконструкции объектов. <…> Мы понимаем, что если не обратим на них внимание, людям очень тяжело будет сохранять интерес к работе и жизни на той территории, где они сейчас находятся", - сказал Матыцин.

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Министр спорта отметил, что политика министерства ориентирована на развитие массового спорта.

Гольдштейн сообщил министру, что в регионе строятся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, крытый каток, был реконструирован местный стадион "Дружба", нуждается в капитальном ремонте стадион "Дальссеммаш" и другие спортивные объекты.

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