Съемки фильма о трагедии ХК "Локомотив" завершатся 10 октября

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Съемки художественного фильма "Только Локо!", посвященного погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года под Ярославлем команде хоккейного клуба "Локомотив", завершатся 10 октября. Об этом ТАСС рассказал режиссер картины Владимир Алеников.

"Первоначально съемки должны были завершиться в конце августа, но из-за пандемии и разных других ситуаций они окончатся 10 октября, все немного растянулось. Сам фильм выйдет в прокат, скорее всего, следующей осенью. Картина посвящена замечательной команде и людям, которые ее любили и продолжают любить", - сказал Алеников.

Действие фильма разворачивается накануне стартового матча сезона-2011/12 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Минске, в котором "Локомотив" должен был сыграть с местным "Динамо" 8 сентября. По сюжету основными персонажами являются болельщики "Локомотива". В картине заняты такие актеры, как Алексей Гуськов, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Александр Рапопорт, Никита Волков, Кристина Корбут, Антон Рогачев, Янина Третьякова. Оператор - Алексей Федоров, музыка группы OQJAV.

Главным консультантом фильма является Вячеслав Фетисов, который в картине сыграет самого себя - на тот момент он был председателем совета директоров КХЛ.