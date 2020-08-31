"Вегас" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Ванкувером"

ТАСС, 31 августа. "Вегас" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 5:3 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (10-я, 48-я минуты), Чендлер Стивенсон (14), Нейт Шмидт (43) и Вильям Карлссон (49). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (12), Бо Хорват (25) и Тайлер Тоффоли (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Вегаса". Следующий матч запланирован на 2 сентября, начало игры в 04:45 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.