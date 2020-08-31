{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Минспорт РФ изменит федеральные стандарты спортивной подготовки с учетом опыта регионов

Министр спорта РФ Олег Матыцин попросил правительство Еврейской автономной области подготовить свои предложения для новых стандартов и направить их в Минспорт России

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России начало разработку изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки, в которых будет учтен опыт спортивных организаций в регионах страны. Об этом сообщил в понедельник министр спорта России Олег Матыцин во время посещения стадиона "Дальсельмаш" в Биробиджане.

На эту тему

"Мы сейчас как раз по федеральным стандартам большой анализ проводим и, конечно, говорили о стандартизации разработки новых критериев, обязательно будем это делать. Я уже поручение дал, центр подготовки спортивного резерва сейчас над этим работает, Департамент спорта высших достижений тоже работает. Коллегам говорю: надо всегда исходить из знаний и опыта людей, которые работают каждый день. Придумать красиво можно что угодно, хорошую идею сделать, но если она не будет осуществима в спортивной школе, работа будет неэффективна", - сказал Матыцин.

Он попросил правительство Еврейской автономной области совместно с представителями спортивных школ подготовить свои предложения для новых стандартов и направить их в Минспорт России.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
НХЛ
"Вегас" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Ванкувером"
Встреча завершилась со счетом 5:3
Читать полностью