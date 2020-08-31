Минспорт РФ изменит федеральные стандарты спортивной подготовки с учетом опыта регионов

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России начало разработку изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки, в которых будет учтен опыт спортивных организаций в регионах страны. Об этом сообщил в понедельник министр спорта России Олег Матыцин во время посещения стадиона "Дальсельмаш" в Биробиджане.

"Мы сейчас как раз по федеральным стандартам большой анализ проводим и, конечно, говорили о стандартизации разработки новых критериев, обязательно будем это делать. Я уже поручение дал, центр подготовки спортивного резерва сейчас над этим работает, Департамент спорта высших достижений тоже работает. Коллегам говорю: надо всегда исходить из знаний и опыта людей, которые работают каждый день. Придумать красиво можно что угодно, хорошую идею сделать, но если она не будет осуществима в спортивной школе, работа будет неэффективна", - сказал Матыцин.

Он попросил правительство Еврейской автономной области совместно с представителями спортивных школ подготовить свои предложения для новых стандартов и направить их в Минспорт России.