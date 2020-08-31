Матыцин: пандемия не повлияла на реализацию государственной политики в области спорта

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не оказала серьезного влияния на подход в реализации государственной политики в области спорта. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин после посещения спортивных объектов Биробиджана.

"Пандемия внесла значительные коррективы в реализацию наших программ, надеюсь, скорректированы будут только сроки, а не эффективность работы, - сказал Матыцин. - Пандемия не повлияла на наш принципиальный подход в реализации государственной политики в области спорта, в частности, в области строительства спортивных сооружений, мы считаем приоритетным прежде всего реконструкцию и строительство малых объектов, которые были бы доступными максимальному количеству людей. Для наших людей важно выбрать вид спорта, нужно, чтобы в том месте, где они живут, была возможность заняться массовой физической культурой, потому что именно она является фундаментом для развития спорта. При всем уважении и гордости за наши спортивные победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира, мы понимаем, что главным является здоровье наших людей, детей, и через спорт, считаю, мы должны воспитывать новые поколения, спорт является некоей моделью жизни, которая формирует принципы уважения к старшим, к своей истории, патриотизма, семейные ценности".