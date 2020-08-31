Матыцин: пандемия не повлияла на реализацию государственной политики в области спорта

БИРОБИДЖАН, 31 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не оказала серьезного влияния на подход в реализации государственной политики в области спорта. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин после посещения спортивных объектов Биробиджана.
"Пандемия внесла значительные коррективы в реализацию наших программ, надеюсь, скорректированы будут только сроки, а не эффективность работы, - сказал Матыцин. - Пандемия не повлияла на наш принципиальный подход в реализации государственной политики в области спорта, в частности, в области строительства спортивных сооружений, мы считаем приоритетным прежде всего реконструкцию и строительство малых объектов, которые были бы доступными максимальному количеству людей. Для наших людей важно выбрать вид спорта, нужно, чтобы в том месте, где они живут, была возможность заняться массовой физической культурой, потому что именно она является фундаментом для развития спорта. При всем уважении и гордости за наши спортивные победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира, мы понимаем, что главным является здоровье наших людей, детей, и через спорт, считаю, мы должны воспитывать новые поколения, спорт является некоей моделью жизни, которая формирует принципы уважения к старшим, к своей истории, патриотизма, семейные ценности".
"Спорт - норма жизни" и та стратегия, над которой мы сейчас работаем, будут реализовываться вместе с регионами, руководителями субъектов, и я вижу заинтересованность здесь, чтобы быть надежным партнером, - добавил министр спорта. - Я считаю, спорт и физическая культура должны быть естественными составляющими жизни, а потребность в движении естественна для человека. И наша задача - обеспечить максимально комфортные условия для реализации этой потребности".
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.