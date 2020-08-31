ХК "Ак Барс" найдет работу для Зарипова после завершения карьеры

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ак Барс" постарается найти работу в своей системе для капитана команды Даниса Зарипова после завершения игровой карьеры. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

39-летний форвард в конце апреля продлил контракт с клубом на один сезон.

"Все зависит от Даниса - в какой форме он будет, как проведет сезон. Это наша звезда, кумир многих болельщиков, - сказал Якубов. - Что касается будущего, то, конечно, ему у нас найдется работа, у нас есть традиции. Но его тоже надо спросить, торопиться не будем, сезон покажет".

В составе "Ак Барса" Зарипов стал чемпионом Суперлиги (2006) и трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).