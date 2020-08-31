Якубов: ХК "Ак Барс" не имеет возможности приглашать звезд из-за потолка зарплат

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ак Барс" на данный момент не может приобрести звезд из-за того, что маневра под потолком зарплат нет. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

"У нас нет запаса под потолком зарплат, чтобы приобретать игроков уровня [Вячеслава] Войнова. Для ротации запас есть, для топовых приобретений его нет", - сказал генменеджер. По его словам, задачей для команды на предстоящий сезон является победа в Кубке Гагарина.

28 августа клуб сообщил об уходе с поста главного тренера "Ирбиса", являющегося фарм-клубом казанцев, отца олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Ильназа Загитова. "Мы все понимаем: у него младшая дочь в Ижевске с бабушкой, старшая - в Москве с другой бабушкой, он с женой в Казани. Решил соединиться всей семьей, поехать в Москву, строить дальнейшую жизнь, и мы тут ничего не могли сказать. Конечно, это все неожиданно, за две недели до начала чемпионата, но такова жизнь", - отметил он.