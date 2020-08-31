СБР рассматривает вариант усиления тренерского штаба сборной России

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) может усилить тренерский штаб сборной страны специалистами, которые будут помогать старшим тренерам. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

"У нас есть такие планы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", - сказал Польховский об усилении тренерского штаба.

Главный тренер сборной отметил, что первые результаты работы тренеров команды можно будет увидеть во время летнего чемпионата России, который начнется в Тюмени 18 сентября. "Там будет первая проба сил. Дальше будем выстраивать подготовку в зависимости от решения Международного союза биатлонистов по поводу проведения этапов Кубка мира", - отметил он.

В связи с пандемией коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) пока еще не утвердил окончательный календарь зимнего сезона.