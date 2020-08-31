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Биатлон

СБР рассматривает вариант усиления тренерского штаба сборной России

В конце мая Союз биатлонистов России сформировал новый тренерский штаб сборной
Валерий Польховский Евгений Тумашов/ТАСС
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Валерий Польховский
© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) может усилить тренерский штаб сборной страны специалистами, которые будут помогать старшим тренерам. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В конце мая СБР сформировал новый тренерский штаб сборной: мужскую команду возглавил Юрий Каминский, женскую - Михаил Шашилов. Польховский приступил к работе на прошлой неделе.

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"У нас есть такие планы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", - сказал Польховский об усилении тренерского штаба.

Главный тренер сборной отметил, что первые результаты работы тренеров команды можно будет увидеть во время летнего чемпионата России, который начнется в Тюмени 18 сентября. "Там будет первая проба сил. Дальше будем выстраивать подготовку в зависимости от решения Международного союза биатлонистов по поводу проведения этапов Кубка мира", - отметил он.

В связи с пандемией коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) пока еще не утвердил окончательный календарь зимнего сезона.

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