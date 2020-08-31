Проворов: хоккеистам "Айлендерс" повезло в матче плей-офф НХЛ с "Филадельфией"

ТАСС, 31 августа. Игрокам "Нью-Йорк Айлендерс" сопутствовала удача в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией". Такое мнение высказал российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов, комментарий которого приводится на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

В ночь на понедельник "Филадельфия" проиграла "Айлендерс" со счетом 2:3. Проворов отметился заброшенной шайбой.

"Ничего не кончено, пока не кончено, - сказал Проворов. - У нас прекрасная команда, которая знает, как преодолевать сложности".

"Они сохраняли спокойствие и ждали своих шансов. А сегодня же им, считаю, просто повезло", - добавил защитник.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Айлендерс". Следующая игра состоится 2 сентября, матч начнется в 02:00 мск.