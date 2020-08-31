Филатов: шахматисты РФ добились уникального достижения, собрав все главные трофеи

В воскресенье сборная России по итогам двух матчей в финале Всемирной шахматной онлайн-олимпиады обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты добились исторического достижения, собрав на уровне национальных сборных все главные международные трофеи: золотые медали Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, чемпионатов мира и Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"Впервые в истории наша команда обладает всеми главными титулами шахматного мира, завоевав олимпийское золото, мир и Европу. Это уникальное достижение, и мы гордимся нашими шахматистами, - сказал Филатов. - Когда пандемия окончательно отступит и будут сняты все барьеры, команде будут вручены медали, и мы устроим торжественный прием и проведем церемонию".

В составе сборной России, капитаном которой был Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально FIDE планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, а первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации - в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.