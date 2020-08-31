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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене планирует выступить на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске

По предварительной информации, соревнования в женских прыжках в высоту запланированы на заключительный день турнира
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует выступить на чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Евгений Шармин.

"Мария Ласицкене планирует принять участие в чемпионате России по легкой атлетике. Заявки от команд подаются за три дня до старта, но пока никаких предпосылок к ее неучастию нет", - сказал Шармин.

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По предварительной информации, соревнования в женских прыжках в высоту запланированы на заключительный день чемпионата России, который пройдет с 8 по 11 сентября. Ласицкене на национальных соревнованиях представляет Московскую область и Кабардино-Балкарию, заработанные спортсменкой очки идут в зачет подмосковной команды.

Турнир в Челябинске должен стать первым для чемпионки мира в этом летнем сезоне. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в конце февраля, когда с результатом 2 метра выиграла зимний чемпионат России.

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Летние олимпийские виды спорта
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