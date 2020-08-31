В развлекательную программу этапа "Формулы-1" в Сочи вошли три концерта и фестиваль драйва

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Три концерта с популярными артистами, фестиваль драйва и шоу поющих фонтанов вошли в развлекательную программу российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АНО "Росгонки", распространенном в понедельник.

"В развлекательной программе Гран-при России "Формулы-1", который пройдет на "Сочи Автодроме" с 24 по 27 сентября, гостей ждут три концерта, фестиваль драйва и моторов, развлечения в фан-зоне и множество других мероприятий. Откроют концертную часть Гран-при России Therr Maitz в пятницу, 25 сентября. Хедлайнером музыкальной программы в Сочи будет Земфира, которая появится на сцене в субботу, 26 сентября. Наконец в воскресенье, 27 сентября, российский этап "Формулы-1" завершится концертом электропоп-группы Tesla Boy", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России.

В Олимпийском парке пройдет фестиваль драйва и моторов, во время которого гости смогут увидеть шоу команды по фристайл-мотокроссу FMX-13, а также снегоходный фристайл. В официальной фан-зоне "Формулы-1" появятся выставочные шоу-кары в стилистике 70-летнего юбилея серии, с которыми болельщики смогут сфотографироваться. Также будет работать площадка с интерактивными экранами, позволяющими делать фотографии дополненной реальности. В главной трибуне "Сочи Автодрома" будет работать "Сочи автоспорт музей".