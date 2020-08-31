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КХЛ

Гендиректор "Салавата Юлаева" считает, что угрозы участию клуба в чемпионате КХЛ нет

Ранее сообщалось о серьезном ограничении финансирования клуба
Игроки "Салавата Юлаева" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игроки "Салавата Юлаева"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Угрозы участию уфимского клуба "Салават Юлаев" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

В апреле этого года портал Sport24 сообщал о серьезном ограничении финансирования клуба.

"На самом деле мы уже около трех лет не финансируемся "Роснефтью" или "Башнефтью", финансирование идет благодаря Фонду социально-целевых программ. На данный момент угрозы для участия всех команд нашей системы нет. Все команды имеют гарантийные письма от фонда, они будут участвовать в чемпионате", - сказал Курносов.

"Да, мы ощущаем некоторые издержки финансирования, но на основных командах системы это не скажется, речь идет, скажем, о содержании арены. Угрозы участию в чемпионатах не существуют", - добавил гендиректор.

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