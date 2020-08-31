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КХЛ

ХК "Салават Юлаев" рассматривает вариант платных занятий для детей младше 11 лет

Генеральный директор признался, что клубу не хватает финансирования по всем бюджетным нормам, которые внедряют в спортивно-юношескую и детско-юношескую школы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" рассматривает возможность сделать платными занятия в своей школе для детей в возрасте младше 2009 года рождения. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

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Ранее о том, что клуб хочет сделать платными занятия в своей школе, сообщил уфимский портал "Горобзор".

"Вопрос еще обсуждается, положение на новый сезон еще не подписано, все прорабатывается. Действительно, мы хотим, чтобы на начальном уровне подготовки был небольшой родительский взнос - это касается ребят младше 2009 года рождения. Для детей 2009 года рождения и старше занятия как были бесплатными, так и остаются, как и расходы на экипировку, участие в турнирах", - сказал Курносов.

Ранее Курносов сообщил, что клуб ощущает издержки финансирования. "Нам не хватает финансирования по всем этим бюджетным нормам, которые внедряют в спортивно-юношескую и детско-юношескую школы, а ребят много. Но решение еще до конца не принято, будем проводить консультации", - добавил он.

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