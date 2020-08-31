Теннисист Рублев доволен своей формой в преддверии US Open

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев доволен своим физическим состоянием перед стартом Открытого чемпионата США (US Open), но из-за большого перерыва ему не хватает уверенности. Об этом Рублев рассказал ТАСС.

US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник. Рублев, посеянный под десятым номером, в первом круге встретится с французом Жереми Шарди.

"С физическим состоянием и формой все хорошо. Понятно, что из-за большого перерыва немного не та уверенность, тяжело найти игровой ритм. Но это нормально - через это надо пройти, выиграть матч, два, три, чтобы почувствовать ритм, игру", - сказал Рублев.

Теннисист добавил, что не ставит конкретную цель на турнир. "Понятное дело, хочется сыграть хорошо, а насколько - я даже не знаю сам. Я в целом очень скучаю по теннису и хочется скорее играть. Как сложится все [на US Open], так и сложится", - отметил Рублев.

Завершится Открытый чемпионат США 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн. US Open - первый турнир серии Большого шлема после пандемии коронавируса.