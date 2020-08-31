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Мировой футбол

Отец Месси проведет переговоры с "Барселоной" о переходе футболиста в "Сити" за $133 млн

Хорхе Месси прибудет в Барселону на этой неделе из аргентинского города Росарио для встречи с президентом клуба Хосепом Бартомеу
Лионель Месси Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Лионель Месси
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Агент и отец Лионеля Месси Хорхе Месси проведет переговоры с испанской "Барселоной" о переходе футболиста в английский клуб "Манчестер Сити" примерно за 100 млн фунтов стерлингов (133 млн долларов). Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

Как ожидается, Хорхе Месси прибудет в Барселону на этой неделе из аргентинского города Росарио для встречи с президентом клуба Хосепом Бартомеу, которая запланирована на среду. Месси и его отец по-прежнему надеются, что "Барса" согласится с уходом игрока в "Манчестер Сити" за меньшую сумму, отмечает издание.

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Ранее клуб из Манчестера заявил о готовности предложить нападающему "Барселоны" Месси €500 млн. Каталонцы же требовали за трансфер игрока выплату отступных в размере €700 млн. Позднее газета "Дейли миррор" проинформировала, что "Барселона" готова продать Месси "Манчестер Сити" за €280 млн. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до 30 июля 2021 года.

Месси ранее заявил "Барселоне" о желании покинуть клуб. В субботу 33-летний аргентинец не явился на медицинское обследование перед началом сбора. Руководство "Барселоны" приняло решение пропорционально снижать зарплату Месси, который ежедневно зарабатывает €110 тыс., за каждый пропущенный день сборов.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол"), что является рекордом.

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