Отец Месси проведет переговоры с "Барселоной" о переходе футболиста в "Сити" за $133 млн

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Агент и отец Лионеля Месси Хорхе Месси проведет переговоры с испанской "Барселоной" о переходе футболиста в английский клуб "Манчестер Сити" примерно за 100 млн фунтов стерлингов (133 млн долларов). Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

Как ожидается, Хорхе Месси прибудет в Барселону на этой неделе из аргентинского города Росарио для встречи с президентом клуба Хосепом Бартомеу, которая запланирована на среду. Месси и его отец по-прежнему надеются, что "Барса" согласится с уходом игрока в "Манчестер Сити" за меньшую сумму, отмечает издание.